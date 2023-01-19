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Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о США и Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о «русском вопросе»
Лавров ранее заявил, что США сформировали коалицию для «окончательного решения русского вопроса». Вашингтон назвал слова министра оскорбительными
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова принести извинения за сравнение политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера. Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста», — отмечается в сообщении.

Лавров ранее сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. «Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину, по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — задачей окончательного решения русского вопроса», — сказал министр.

В ЕЕК назвали слова Лаврова «искажением холокоста на самом базовом уровне», призвали извиниться и отозвать комментарий.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Высказывания Лаврова ранее сочли оскорбительными в американской администрации. «Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и холокоста», – сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Сергей Лавров Адольф Гитлер Холокост
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