Kyodo: Канада призвала создать аналог QUAD с США, Японией и Сеулом против Россией и Китая

Kyodo узнало об идее Канады по аналогу QUAD для борьбы с Россией и Китаем

Канада рассчитывает, что новая структура объединит США, Японию и Южную Корею против КНР и России, но Токио ответило, что для реализации требуется время. Аналогичную структуру с Индией и Австралией в Пекине называют аналогом НАТО

Премьер Канады Джастин Трюдо (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества вместе с США, Японией и Южной Кореей для противодействия России и Китаю, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, это предложение канадская сторона передала японскому премьеру Фумио Кисиде, когда тот в январе посетил Оттаву. Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе. Собеседники среди американских дипломатов рассказали о поддержке США предложения Канады, но японская сторона сообщила, что для реализации инициативы требуется время.

Отношения между Японией и Южной Кореей в последние годы были обострены, однако в марте Сеул опубликовал план решения противоречий. В четверг, 16 марта, Кисида и южнокорейский президент Юн Сук Ёль провели встречу в Токио, где договорились о нормализации отношений.

Kyodo отмечает, что в этом регионе уже существует схожая структура — QUAD, членами которой являются США, Австралия, Индия и Япония. Ее рассматривают в качестве противовеса растущему влиянию Китая.

Китайские власти полагают, что QUAD задуман как «азиатское НАТО», однако эта структура не предполагает пакта о коллективной обороне. QUAD нацелена на углубление дипломатических, военных и экономических связей. «Мы стремимся к тому, чтобы регион был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, основанным на демократических ценностях и свободным от принуждения», — говорилось в совместной декларации членов объединения от марта 2022-го.