Kyodo узнало об идее Канады по аналогу QUAD для борьбы с Россией и Китаем
Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества вместе с США, Японией и Южной Кореей для противодействия России и Китаю, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, это предложение канадская сторона передала японскому премьеру Фумио Кисиде, когда тот в январе посетил Оттаву. Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе. Собеседники среди американских дипломатов рассказали о поддержке США предложения Канады, но японская сторона сообщила, что для реализации инициативы требуется время.
Отношения между Японией и Южной Кореей в последние годы были обострены, однако в марте Сеул опубликовал план решения противоречий. В четверг, 16 марта, Кисида и южнокорейский президент Юн Сук Ёль провели встречу в Токио, где договорились о нормализации отношений.
Kyodo отмечает, что в этом регионе уже существует схожая структура — QUAD, членами которой являются США, Австралия, Индия и Япония. Ее рассматривают в качестве противовеса растущему влиянию Китая.
Китайские власти полагают, что QUAD задуман как «азиатское НАТО», однако эта структура не предполагает пакта о коллективной обороне. QUAD нацелена на углубление дипломатических, военных и экономических связей. «Мы стремимся к тому, чтобы регион был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, основанным на демократических ценностях и свободным от принуждения», — говорилось в совместной декларации членов объединения от марта 2022-го.