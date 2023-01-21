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МИД заявил о недоумении еврейских организаций из-за критики Лаврова

МИД заявил о недоумении еврейских организаций из-за требования у Лаврова извинений
В призыве председателя Европейского еврейского конгресса Ариэля Музыканта к главе российского МИДа в ведомстве увидели попытку отдельных организаций «столкнуть различные нации и народы»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В МИД России поступило «огромное количество обращений» от граждан и неправительственных еврейских организаций, которые недоумевают по поводу призыва председателя Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэля Музыканта к министру иностранных дел Сергею Лаврову принести свои извинения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз видим, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы. Приходится напоминать, что именно наш народ встал более 80 лет назад на защиту человечества от чумы фашизма, человеконенавистничества, нацизма и агрессивного империалистического милитаризма, не деля его на национальности», — сказали там.

Лавров, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году, заявил, что США сформировали коалицию почти из всех европейских стран, входящих в НАТО и ЕС, и «через Украину «по доверенности» ведут войну» против России для окончательного решения «русского вопроса». Действия Вашингтона он сравнил с тем, как «Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи», а Адольф Гитлер «захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза», желая «окончательно решить «еврейский вопрос».

После этого Европейский еврейский конгресс попросил Лаврова извиниться за сравнение курса Соединенных Штатов и их союзников в отношении Москвы с действиями Гитлера. Москва в ответ сказала, что организация дискредитировала себя тем, что годами игнорировала «катастрофический уровень антисемитизма на Украине», поэтому ее мнение российской стороне «неинтересно».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал слова Лаврова «неуместными, неуважительными и попирающими память о 6 млн евреев и других жертвах, которых систематически убивали во время холокоста».

В сегодняшнем заявлении МИД обвинил Борреля в лицемерии, «особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима».

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Елена Чернышова
Сергей Лавров МИД евреи антисемитизм
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