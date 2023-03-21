Си Цзиньпин назвал развитие отношений с Россией стратегическим курсом КНР

Китайский лидер назвал незыблемым курс Пекина на «укрепление стратегического взаимодействия с Россией», этот тренд основан на «коренных интересах» КНР, считает он. Си Цзиньпин накануне прибыл в Москву с трехдневным визитом

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Петров / Пдщbal Look Press)

Стратегический выбор Китая состоит в развитии и укреплении отношений с Россией, он основан на динамике мирового развития и на собственных «коренных интересах» Пекина, такую оценку дал председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию, сообщил китайский МИД на сайте.

«Курс Китая на укрепление стратегического взаимодействия с Россией незыблем. Обе стороны прилагают усилия к национальному развитию и возрождению, выступают за многополярность мира и демократизацию международных отношений», — сказано в сообщении.

Китайский лидер также отметил, что развитие отношений Москвы и Пекина «опирается на глубокую историческую логику» и оба государства рассматривают друг друга в качестве приоритета в своей внешней политике.

Лидер Китая 20 марта прилетел в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Их неформальная встреча продлилась более четырех часов. Путин во время беседы рассказал Си, что российские власти рассмотрели предложения КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине и заверил в готовности России к переговорам.

Китайский председатель в ответ выразил уверенность, что если Путин решит баллотироваться на пост президента в 2024-м, он получит поддержку россиян. В середине марта Си Цзиньпин стал первым председателем КНР, которого переизбрали на третий срок вопреки многолетней политической традиции, это стало возможным после внесение поправок в Конституцию.

Си Цзиньпин пробудет с визитом в России еще два дня. На 21 марта запланирована основная программа визита.