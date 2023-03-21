Си Цзиньпин назвал развитие отношений с Россией стратегическим курсом КНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов Общество, 08:14
Си заявил Путину о готовности КНР участвовать в урегулировании на Украине Политика, 08:12
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 08:10
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий» Pro, 08:00
«Дочка» МТС создала приложение для защищенной связи с закрытым членством Технологии и медиа, 08:00
Нефть дешевеет. Что это значит для экономики, бюджета России и рубля Pro, 07:56
В Польше потребовали отставки заявившего о конфликте с Россией посла Политика, 07:49
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Власти откажутся от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год Бизнес, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 07:28
МИД исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине Политика, 07:25
Иран заявил о надежде на огромный объем своповых поставок топлива Россией Политика, 07:21
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с Россией стратегическим курсом КНР Политика, 07:12
Си Цзиньпин встретится с Мишустиным Политика, 07:05
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин назвал развитие отношений с Россией стратегическим курсом КНР

Си Цзиньпин: стратегический курс Китая — развитие и укрепление отношений с Россией
Китайский лидер назвал незыблемым курс Пекина на «укрепление стратегического взаимодействия с Россией», этот тренд основан на «коренных интересах» КНР, считает он. Си Цзиньпин накануне прибыл в Москву с трехдневным визитом
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Сергей Петров / Пдщbal Look Press)

Стратегический выбор Китая состоит в развитии и укреплении отношений с Россией, он основан на динамике мирового развития и на собственных «коренных интересах» Пекина, такую оценку дал председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию, сообщил китайский МИД на сайте.

«Курс Китая на укрепление стратегического взаимодействия с Россией незыблем. Обе стороны прилагают усилия к национальному развитию и возрождению, выступают за многополярность мира и демократизацию международных отношений», — сказано в сообщении.

Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Китайский лидер также отметил, что развитие отношений Москвы и Пекина «опирается на глубокую историческую логику» и оба государства рассматривают друг друга в качестве приоритета в своей внешней политике.

Лидер Китая 20 марта прилетел в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Их неформальная встреча продлилась более четырех часов. Путин во время беседы рассказал Си, что российские власти рассмотрели предложения КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине и заверил в готовности России к переговорам.

Китайский председатель в ответ выразил уверенность, что если Путин решит баллотироваться на пост президента в 2024-м, он получит поддержку россиян. В середине марта Си Цзиньпин стал первым председателем КНР, которого переизбрали на третий срок вопреки многолетней политической традиции, это стало возможным после внесение поправок в Конституцию.

Читайте на РБК Pro
Ежедневное кардио и конструктор Lego: как Дэвид Бекхэм заботится о себе
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Вопросы наследования: как передать бизнес новому руководителю
Почему мы ссоримся из-за политики: объясняет социальный психолог

Си Цзиньпин пробудет с визитом в России еще два дня. На 21 марта запланирована основная программа визита.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай МИД Китая Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Материалы по теме
Си Цзиньпин встретится с Мишустиным
Политика
Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж
Политика
Встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter