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В Кремле заявили, что у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина

Песков: у Путина для Си Цзиньпина всегда наготове российское мороженое
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наверняка», — ответил он на вопрос, будут ли в Москве угощать китайского лидера российским мороженым (цитата по ТАСС). «Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — добавил Песков.

Путин во время поездки в Китай в 2016 году привез Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого. «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. <...> У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — пояснил Си Цзиньпин. В 2019 году Путин подарил ему российское эскимо на день рождения.

Си Цзиньпин прилетел в Москву в понедельник, его визит продлится до 22 марта. На обеде двух лидеров, который пройдет 21 марта, будут подавать блюда русской кухни, сообщил Песков. Он добавил, что прием пищи будет сопровождаться культурной программой.

Приезд Си Цзиньпина в Россию. Фоторепортаж
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В меню на обеде 20 марта — закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова». Фото меню опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

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Персоны
Владимир Путин Си Цзиньпин Дмитрий Песков мороженое русская кухня

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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