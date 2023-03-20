В Кремле заявили, что у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наверняка», — ответил он на вопрос, будут ли в Москве угощать китайского лидера российским мороженым (цитата по ТАСС). «Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — добавил Песков.

Путин во время поездки в Китай в 2016 году привез Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого. «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. <...> У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — пояснил Си Цзиньпин. В 2019 году Путин подарил ему российское эскимо на день рождения.

Си Цзиньпин прилетел в Москву в понедельник, его визит продлится до 22 марта. На обеде двух лидеров, который пройдет 21 марта, будут подавать блюда русской кухни, сообщил Песков. Он добавил, что прием пищи будет сопровождаться культурной программой.

В меню на обеде 20 марта — закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова». Фото меню опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.