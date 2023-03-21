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Шольц рассказал о полуторачасовых разговорах с Путиным

Шольц рассказал о разговорах с Путиным и допустил, что военные действия кончатся не скоро
Шольц сообщил, что несмотря на «серьезные различия во мнениях» о военных действиях на Украине, разговоры с Путиным всегда проходили вежливо. Канцлер ФРГ не верит в скорое окончание вооруженного конфликта
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Rheinische Post рассказал, что регулярно разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным; в некоторых случаях переговоры могли длиться час или полтора часа.

По словам Шольца, иногда собеседники общались на немецком, иногда — при помощи перевода. Канцлер отметил, что стороны придерживаются вежливого тона и обращаются друг к другу на «вы»; в то же время, подчеркнул он, между ними сохраняются «серьезные различия во мнениях» о военных действиях на Украине.

Шольц убежден, что мир не может быть достигнут на условиях России, а у Украины должна быть возможность защищать территориальную целостность и независимость страны. По мнению канцлера, завершение конфликта невозможно без вывода российских войск. Он призвал готовиться к тому, что боевые действия продлятся долго, а после их окончания последствия будут ощущаться долго, «все сразу не станет нормальным». Однако, подчеркнул Шольц, страны Запада не должны Но прекращать усилия по прекращению военных действий.

В начале марта Шольц говорил, что за последний год был «одним из немногих», кто общался с президентом России. Он пообещал, что продолжит диалог, несмотря на разные точки зрения.

Последняя беседа Шольца с Путиным состоялась 2 декабря. Тогда немецкий канцлер призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск», и осудил удары по энергоинфраструктуре Украины. В Кремле заявили, что Путин назвал удары ответом на атаки на российскую гражданскую инфраструктуру, в том числе взрыв на Крымском мосту; также президент призвал власти ФРГ «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», в том числе оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Еще одним частым собеседником Путина в прошлом году был французский президент Эмманюэль Макрон, он прдлагал содействие в достижении мира. Летом прошлого года Макрон говорил, что за несколько месяцев провел в таких разговорах 100 часов. В Кремле посчитали, что Париж не предлагает ничего «субстантивного» по переговорам с Киевом, но заявили, что Путин открыт к диалогу с лидерами Франции и ФРГ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Владимир Путин переговоры

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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