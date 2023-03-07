Шольц рассказал о частых и долгих разговорах с Путиным за год

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

За последний год немецкий канцлер Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин часто созванивались и подолгу беседовали, обсуждая конфликт на Украине. Об этом Шольц сообщил во время встречи с гражданами Германии в Котбусе, трансляция шла на сайте немецкого правительства.

«Я говорю с российским президентом — один из немногих. Я его не только посетил в Москве [в 2022 году], но с тех пор провел с ним очень-очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго», — рассказал Шольц (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что продолжит вести диалог с Путиным, несмотря на разногласия между ними. Шольц отметил также, что не примет условия мира, которые могут быть навязаны Украине со стороны России.

Кремль в конце февраля отмечал, что Путин открыт для диалога с Шольцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном и других контактов, которые бы могли помочь России добиться своих целей. Представитель президента Дмитрий Песков тогда же добавил, что Германия и Франция косвенно принимают участие в конфликте на Украине, а потому не могут быть посредниками в мирном процессе.

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