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Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Макроном и Шольцем

Представитель Кремля Песков: президент Путин открыт для контактов с Макроном и Шольцем
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (справа)
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (справа) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин остается открытым для контактов, которые помогут Москве достичь своих целей, в том числе с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, однако подобных инициатив не поступало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам Пескова, несмотря на заявления Макрона о готовности вести переговоры с Путиным, реальных инициатив с французской стороны пока не было. «Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора», — подчеркнул Песков.

Песков также отметил, что Франция и Германия косвенно принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. По этой причине Париж и Берлин более не могут быть посредниками в мирных переговорах.

«Одно дело вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать свою вовлеченность в боевые действия на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как вы можете тогда рассчитывать на посреднический потенциал?» — пояснил Песков.

Франция и Германия были посредниками в переговорах между Москвой и Киевом, в ходе которых были подписаны минские соглашения. Позже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что соглашения «заморозили» конфликт в Донбассе, но их заключение «дало Украине драгоценное время» для подготовки к новым боевым действиям.

24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Макрон и Шольц рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией. По словам собеседников WSJ, во время визита Зеленского в Париж Макрон напомнил ему, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны.

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Также, по данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе изложил план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий, рассказали WSJ источники в правительствах трех стран.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц Эмманюэль Макрон переговоры Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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