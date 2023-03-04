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Военная операция на Украине ,  
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Байден и Шольц договорились наказывать Россию «сколько потребуется»

Байден и Шольц договорились привлекать Россию к ответственности «сколько потребуется»
Президент и канцлер заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и столько же будут привлекать Россию к ответственности за конфликт
Фото: POTUS / Twitter
Фото: POTUS / Twitter

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Вашингтоне и заявили о намереним привлекать Россию к ответу за события на Украине столько, сколько будет нужно, говорится в заявлении Белого дома.

«Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию ответственность за ее агрессию столько, сколько потребуется», — сказано в сообщении.

Глава государства и канцлер также отметили важность «глобальной солидарности с народом Украины» и обсудили ее поддержку в гуманитарном, экономическом, политическом аспектах и вопросах безопасности.

Шольц перед встречей заявил, что стороны будут «непоколебимы» в поддержке Киева, и она будет продолжаться сколько необходимо. Слова приведены на сайте канцлера.

В годовщину начала спецоперации на Украине США и ЕС ввели новые санкции против России. Под новые ограничения Вашингтона попали 11 российских банков, в их числе — Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк и др. Санкции Минторга США коснулись около 30 компаний и ведомств, в том числе фонд «Сколково» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Кроме того, США введут 200%- пошлину на алюминий и алюминиевые товары из России. Более 50 российских чиновников оказались под новыми санкциями — в частности, некоторые министры и губернаторы.

Евросоюз в свой десятый пакет санкций включил ограничения против «Тинькофф-банка», «Альфа-банка» и Росбанка, Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего санкции затронули около 100 компаний, в том числе в медиасфере. Персональные ограничения введены против уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, главы Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, доктора Леонида Рошаля и др.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олаф Шольц Джо Байден Украина
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