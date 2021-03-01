Трамп заявил о решении «побить демократов в третий раз»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде, заявил о том, что его политическая карьера еще не закончилась, а также допустил возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

По его словам, Демократическая партия «решительно проиграет» на следующих президентских выборах. Также Трамп вновь повторил утверждение о том, что он не проиграл, а одержал победу на выборах-2020. «Вообще-то они только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — сказал он.

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