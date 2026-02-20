Экс-принца Эндрю задумали исключить из очереди на престол в Британии

Бывшего принца Эндрю ранее задержали по делу покойного финансиста Эпштейна. Позже он был отпущен, за исключение из очереди на престол выступают в том числе представители правящей Лейбористской партии

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Toby Melville / Reuters)

Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения законопроекта, которым Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — бывший принц Эндрю и младший брат короля Карла III — будет исключен из очереди на престол, передает Би-би-си. Эндрю в данный момент в очереди восьмой.

19 февраля Эндрю задержали в рамках расследования дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуального насилии и склонении несовершеннолетних к проституции. В доме экс-принца провели обыски, позже он был отпущен. Старший брат Эндрю — король Карл III — выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию.

Эндрю в сексуальном насилии при участии Эпшейна обвиняла Вирджиния Джуффре. По утверждению последней, ей тогда было 17 лет. Бывший принц отрицал обвинения, а их совместное фото называл подделкой. На фоне обвинений Эндрю лишили королевских титулов и почестей, до этого он также покинул пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Исключение Эндрю из очереди на престол поддержали в правящей Лейбористской партии, а также в Шотландской национальной партии, указывает Би-би-си. Лидер находящейся в оппозиции Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что «необходимо дать время» для проведения расследования.