Telegraph узнала о провалившейся сделке Эпштейна с £1 млн для экс-принца

Эпштейн в 2013-м был посредником в переговорах о сделке с Cantor Fitzgerald, возглавляемой Лютником, и экс-принцем Эндрю, который должен был получить £1 млн за «рефералов». На тот момент Эндрю объявил, что порвал связи с Эпштейном

Принц Эндрю, 2013 год (Фото: Steve Parsons / Getty Images)

Осенью 2013 года ныне покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальном насилии и склонении несовершеннолетних к проституции, обсуждал сделку с инвестиционной фирмой Cantor Fitzgerald, которая предусматривала выплаты компании Urramoor Limited, принадлежащей Эндрю Маунтбеттену-Виндзору (бывшему принцу Эндрю) через Urramoor Trust, в размере £1 млн, сообщает The Telegraph со ссылкой на переписки.

Газета отмечает, что на момент переговоров экс-принц публично заявлял, что порвал связи с Эпштейном три года назад. В 2013 году Cantor Fitzgerald руководил Говард Лютник, ныне министр торговли США.

Член королевской семьи должен был получать выплаты за клиентов, которых он мог бы привести в Cantor Fitzgerald благодаря своим связям. Как следует из электронных писем, предлагались следующие условия сделки: 40% получает Маунтбеттен-Виндзор, столько же — Cantor Fitzgerald и 20% — помощник принца Дэвид Стерн. £1 млн бывший принц должен был получить в качестве аванса за будущее десятилетнее соглашение.

Эпштейн выступал посредником в заключении сделки. В письмах он не называет экс-принца напрямую, используя псевдонимы — PA (Prince Andrew) или Mr T. Согласно переписке, Эпштейн и Стерн были недовольны условиями, предложенными Лютником. Эпштейн предлагал изменить условия так, чтобы брат нынешнего британского короля получал половину прибыли, затем Стерн предложил указанную выше схему, утверждая, что это идея PA.

Финансист также высказывал опасения по поводу резонанса в СМИ, если станет известно об участии принца в сделке, поскольку Лютник обязан был публиковать финансовую отчетность, а Cantor Fitzgerald ведет игорный бизнес. В проекте соглашения Эндрю упоминается как Mr T. В документе говорится, что ему придется отказаться от суверенного иммунитета в случае любых нарушений соглашения, что позволит подать на него в суд в случае возникновения спора. Также члена королевской семьи обязывали вести этот бизнес только через совместную компанию.

В итоге переговоры провалились, однако это вызывает новые вопросы относительно отношений Маунтбеттена-Виндзора с Эпштейном, пишет Telegraph. Представитель Cantor Fitzgerald заявил изданию, что компания никогда не имела деловых отношений с бывшим принцем.

Из-за скандала со связями с Эпштейном Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции. Правозащитница Вирджиния Джуффре, найденная мертвой в апреле прошлого года, обвиняла члена королевской семьи в изнасиловании, когда ей было 17 лет.

19 февраля бывшего принца задержали в рамках расследования дела Эпштейна. В тот же день Эндрю отпустили, в его доме прошли обыски. Также его могут исключить из очереди на престол. Король Карл III — старший брат Эндрю — выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию.