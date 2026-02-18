Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину
Словакия объявила кризисную ситуацию в стране из-за нехватки нефти. Об этом сообщило издание Pravda.
По его данным, кабинет министров страны принял решение об освобождении части аварийных запасов нефти в форме займа для компании Slovnaft, которая управляет единственным НПЗ в Словакии. Предприятие должно получить не более 250 тыс. тонн нефти, чего должно хватить на один месяц работы при сохранении снабжения внутреннего рынка.
Премьер Роберт Фицо заявил, что НПЗ Slovnaft прекращает экспорт нефти на Украину и направит всю продукцию на внутренний рынок.
Материал дополняется
