Военная операция на Украине⁠,
0

Жителей Украины предупредили, что в холода электричества будет меньше

Шмыгаль: энергосистема Украины будет работать в сложном режиме из-за холодов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Энергосистема на Украине будет работать в сложном режиме 10 и 11 февраля в связи с холодами, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в телеграм-канале после заседания штаба.

«Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Во вторник и среду из-за низких температур будут действовать сложные графики, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация», — говорится в сообщении.

По словам министра, на заседании штаба был пересмотрен перечень объектов критической инфраструктуры. В первую очереди электроэнергией обеспечивают больницы, водоканалы и социальные объекты. Другие учреждения постепенно переведут на автономную работу, обеспечив их генераторами. «Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей», — объяснил Шмыгаль.

Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов
Политика
Фото:Виктор Корниенко / Wikipedia

7 февраля Минобороны России сообщило, что военные нанесли массированные удары по энергетическим объектам Украины, включая ТЭС и другую критическую инфраструктуру. В результате было серьезно повреждено оборудование тепловых электростанций, а в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Шмыгаль тогда предупредил о разгрузке блоков АЭС. Вечером того же дня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа. На следующие день, 8 февраля, компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения света продолжаются в большинстве регионов Украины.

16 января Шмыгаль сообщил об объявленном режиме чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
энергосистема Украина холода
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны Украины, министр энергетики Украины
15 октября 1975 года
