В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины
Кремль согласен, что прекращение поставок нефти для Венгрии является политическим шантажом из-за отказа Будапешта принять Украину в ЕС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим шантажом ситуацию с остановкой поставок нефти для Венгрии. По его мнению, причиной стала бескомпромиссная позиция Будапешта по вопросу членства Украины в Европейском союзе.
«Да, мы абсолютно полностью с этим согласны. Де-факто оно так и есть», — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль с заявлением Фицо.
Материал дополняется
