Политика
0

В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины

В Кремле согласились считать шантажом остановку поставок нефти для Венгрии

Кремль согласен, что прекращение поставок нефти для Венгрии является политическим шантажом из-за отказа Будапешта принять Украину в ЕС. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим шантажом ситуацию с остановкой поставок нефти для Венгрии. По его мнению, причиной стала бескомпромиссная позиция Будапешта по вопросу членства Украины в Европейском союзе.

«Да, мы абсолютно полностью с этим согласны. Де-факто оно так и есть», — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль с заявлением Фицо.

Материал дополняется

Анастасия Луценко, Андрей Винокуров
Роберт Фицо Дмитрий Песков Венгрия нефть Украина
