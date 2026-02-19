 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фицо предупредил Зеленского, что шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС

Словакий вслед за Венгрией обвинила Киев в шантаже из-за приостановки прокачки нефти по «Дружбе», которая, как предупредил Фицо, не приблизит Киев к Евросоюзу

Решение об остановке прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию и Словакию является шантажом и не поможет Киеву сблизится с Евросоюзом, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсети Х.

«Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью сблизит Украину с ЕС, он глубоко ошибается», — написал он.

Словацкий Slovnaft заказал семь танкеров нефти после остановки «Дружбы»
Экономика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

О повреждении «Дружбы» и приостановке поставок нефти по ней Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Будапешт расценил остановку прокачки как «политический шантаж» со стороны Киева из-за того, что Венгрия выступает против принятия Киева в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до возобновления транзита топлива по «Дружбе» его страна прекратит поставки дизельного топлива на Украину.

Венгерская компания MOL, осуществляющая экспорт дизеля Украине, заявила, что транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен с 27 января, после чего топливо начало поступать морским путем через Хорватию. К ней, как сообщил Сийярто, Будапешт и Братислава обратились с просьбой разрешить транзит по трубопроводу «Адрия».

Глава МИД Венгрии объяснил обращение к Хорватии тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам». Фицо также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину со стороны НПЗ Slovnaft. Вся продукция будет направляться на внутренний рынок.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.

Полина Дуганова
Словакия Венгрия Украина нефть «Дружба»
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
