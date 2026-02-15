Фицо заявил о шантаже Венгрии из-за остановки поставок нефти по «Дружбе»

Марко Рубио и Роберт Фицо (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим шантажом ситуацию с остановкой поставок нефти для Венгрии. По его мнению, причиной стал отказ Будапешта принять Украину в ЕС, передает Forbes.sk.

«Я воспринимаю происходящее вокруг нефти как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в Европейском союзе», — сказал премьер Словакии во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.

Фицо добавил, что, если Венгрия оказывается под угрозой в вопросе поставок нефти, то опасность нависла и над Словакией. «Всю нефть для словацкого нефтеперерабатывающего завода закупает Венгрия, ведь нефтеперерабатывающий завод в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL», — пояснил он.

В настоящее время в Словакию не поступает российская нефть в связи с повреждениями на нефтепроводе «Дружба», который проходит по территории Украины, подчеркивает Dennik N.

Премьер заявил, что Словакия лишилась денег по вине президента Украины Владимира Зеленского, уточняет Sita.sk. При этом, по словам Фицо, Словакия продолжает ответственно поставлять Украине электроэнергию и газ, несмотря на прекращение транзита с востока на запад. Он считает, что после окончания военных действий необходимо обсудить вопрос собственности украинского газопровода, чтобы он не использовался как инструмент шантажа других стран.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что руководство компании «Укртранснафта» не дает разрешение на возобновление прокачки российской нефти по нефтепроводу Дружба в сторону Венгрии и Словакии.

Днем 13 февраля министерство экономики Словакии сообщило о приостановке поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. Власти Словакии заявили, что угрозы энергетической безопасности нет. Стратегических запасов у государства достаточно примерно на три месяца, а поставки должны возобновиться в ближайшие дни.

По данным Bloomberg, в феврале Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию, а объемы прокачки по «Дружбе» начали снижаться еще в январе. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Венгрия также намерена жаловаться на проблемы с транзитом.

13 февраля Рубио сообщил, что США проведут переговоры с властями Венгрии и Словакии по поводу отказа от российских энергоресурсов. ЕС решил полностью отказаться от газа из России в 2027 году. Москва осуждает санкции и требует их снятия.