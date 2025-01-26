«Страна» узнала об обсуждении в Киеве плана урегулирования за 100 дней

Трамп хочет в январе-феврале обсудить план с Путиным и Зеленским. Если будут найдены «точки соприкосновения», к Пасхе предполагается заключить перемирие, а к 9 мая — утвердить мирное соглашение, пишет издание

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Европейские дипломаты и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, который составила команда президента США Дональда Трампа, пишет «Страна.ua», не уточняя источник. Портал отмечает, что не имеет подтверждений подлинности данного плана, но часть его положений совпадает с тем, что говорили Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог.

По данным издания, в конце января — начале февраля Трамп намерен обсудить его по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а затем — с властями Украины. Если удастся найти «точки соприкосновения», президента Украины Владимира Зеленского призовут отменить указ о запрете переговоров с Путиным, и трое лидеров встретятся для утверждения основных параметров плана. Это будет либо трехсторонняя встреча, либо две двусторонние, после чего переговоры продолжатся на уровне спецуполномоченных. На это время Трамп не будет блокировать поставки оружия Киеву.

Перемирие по всей линии фронта, по данным «Страны», предложат объявить с 20 апреля, на Пасху, тогда же украинские подразделения выведут из Курской области. В конце месяца начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом. Издание перечисляет его параметры:

Украина не станет членом НАТО, решение об этом утвердят на саммите альянса. До 2030 года Киев вступит в Евросоюз.

Численность украинской армии не будет сокращена (Зеленский оценивал ее в 800 тыс. солдат и офицеров), а США продолжат модернизацию ВСУ. Вопрос размещения европейских миротворцев в стране будет обсуждаться отдельно.

Украина откажется от попыток вернуть утраченные территории, но не признает суверенитет России над ними.

Часть санкций против Москвы отменят после заключения соглашения, остальные — в течение трех лет в зависимости от соблюдения Россией его параметров. Импорт российских энергоносителей в ЕС какое-то время будут облагать пошлиной, средства пойдут на восстановление Украины.

На Украине на государственном уровне прекратят «все действия» против УПЦ и русского языка.

Согласно плану, который приводит «Страна», декларацию международной конференции примут до 9 мая, Украина после этой даты не будет продлевать военное положение и мобилизацию. В конце лета в стране пройдут президентские выборы, а в конце октября — парламентские и местные.

100 дней — это срок, который Трамп дал спецпредставителю по вопросам Украины и России Киту Келлогу, чтобы добиться завершения конфликта. При этом, как отмечала The Wall Street Journal, «практически никто не верит», что это возможно. В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа отводит на урегулирование «месяцы или даже больше». Сам республиканец заявил, что усилия США по достижению мирного соглашения находятся «в процессе». Еще до инаугурации президента 20 января советники предлагали ему несколько вариантов.

Условия России для прекращения огня, которые прошлым летом озвучивал Путин, включают вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие всех санкций. Зеленский назвал это ультиматумом, «которому нельзя доверять». Украина настаивает на выводе российских войск со всей территории, что Москва считает неприемлемым.