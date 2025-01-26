Ермак: мирных планов за 100 дней не существует в реальности

Офис Зеленского ответил на данные о плане урегулирования за 100 дней

Никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности, заявил Ермак. «Страна» ранее сообщила, что Киеву и Европе передали «план-график» команды Трампа по урегулированию конфликта за 100 дней

Андрей Ермак (в центре) (Фото: Yves Herman / Reuters)

Никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает «Страна».

Ранее издание сообщило, что европейские дипломаты и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, который составила команда президента США Дональда Трампа.

«Страна» отмечала, что подтверждения подлинности этого плана у журналистов нет, однако часть его положений совпадает с тем, что говорили Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог.

100 дней — это срок, который Трамп дал Келлогу на завершение конфликта, писала The Wall Street Journal. Однако «практически никто не верит», что это возможно, утверждало издание. В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа отводит на урегулирование «месяцы или даже больше». Сам республиканец говорил, что усилия США по достижению мирного соглашения находятся «в процессе».

По данным «Страны», в конце января — начале февраля Трамп намерен обсудить мирный план по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а затем — с властями Украины. Если удастся найти «точки соприкосновения», президента Украины Владимира Зеленского призовут отменить указ о запрете переговоров с Путиным, и трое лидеров встретятся для утверждения основных параметров плана. Это будет либо трехсторонняя встреча, либо две двусторонние, после чего переговоры продолжатся на уровне спецуполномоченных. На это время Трамп не будет блокировать поставки оружия Киеву.

Перемирие по всей линии фронта, по данным «Страны», предложат объявить с 20 апреля, на Пасху, тогда же украинские подразделения выведут из Курской области. В конце месяца начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом. Издание перечисляет его параметры:

Украина не станет членом НАТО, решение об этом утвердят на саммите альянса. До 2030 года Киев вступит в Евросоюз.

Численность украинской армии не будет сокращена (Зеленский оценивал ее в 800 тыс. солдат и офицеров), а США продолжат модернизацию ВСУ. Вопрос размещения европейских миротворцев в стране будет обсуждаться отдельно.

Украина откажется от попыток вернуть утраченные территории, но не признает суверенитет России над ними.

Часть санкций против Москвы отменят после заключения соглашения, остальные — в течение трех лет в зависимости от соблюдения Россией его параметров. Импорт российских энергоносителей в ЕС какое-то время будут облагать пошлиной, средства пойдут на восстановление Украины.

На Украине на государственном уровне прекратят «все действия» против УПЦ и русского языка.

Согласно плану, который приводила «Страна», декларацию международной конференции примут до 9 мая. Украина по условиям инициативы не будет продлевать военное положение и мобилизацию после этой даты. В конце лета в стране пройдут президентские выборы, а в конце октября — парламентские и местные.

Путин в июне 2024 года озвучил российские условия урегулирования: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие всех санкций. Зеленский назвал это ультиматумом. Украина настаивает на выводе российских войск со всей территории, что Москва считает неприемлемым.