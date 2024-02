ЕС введет санкции против министра обороны Северной Кореи из-за России

В новый пакет антироссийских санкций ЕС войдут ограничения в отношении министра обороны Северной Кореи Кан Сун Нама, а также северокорейской компании, пишут Euractiv и Reuters. Россия опровергает закупку оружия в КНДР

Кан Сун Нам (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Евросоюз включит в 13-й пакет антироссийских санкций, согласованный 21 февраля, ограничения в отношении министра обороны Северной Кореи Кан Сун Нама, сообщает Euractiv.

Пакет также включает санкции в отношении российских транспортных компаний, перевозящих вооружение.

Как сообщили источники Reuters, под санкциями окажется также одна северокорейская компания.

Западные страны обвиняют Северную Корею в поставках России оружия, которое та использует в рамках военной операции на Украине. В частности, об этом в октябре прошлого года заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби. Южная Корея заявляла, что Пхеньян может продать Москве тактические управляемые ракеты нового типа.

И Россия, и Северная Корея отвергали эти обвинения. Пхеньян утверждал, что не поставлял и не планирует поставлять оружие Москве. Российский постпред в ООН Василий Небензя называл фейком данные The New York Times и Associated Press о закупках России «миллионов артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР.