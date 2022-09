NYT сообщила о закупках Россией «миллионов снарядов и ракет» у КНДР

The New York Times: Разведка США сообщила о закупках Россией вооружения у КНДР

Речь, по словам источника The New York Times, идет о ракетах малой дальности и артиллерийских снарядах

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у Северной Кореи, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки. Об этом же написало агентство Associated Press.

Разведка предоставила мало подробностей как об объемах и сроках поставок, так и самом вооружении, пишет издание, указывая на отсутствие возможности провести независимую проверку информации. При этом неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику.

РБК направил запрос в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В августе The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия получила партию иранских беспилотников. Российские грузовые самолеты с дронами на борту, по данным американской разведки, вылетели из Ирана 19 августа. Издание утверждало, что речь идет о двух типах беспилотников, которые могут нести боеприпасы.

После передачи дронов в их работе произошло сбои, написало издание со ссылкой на сотрудников службы безопасности США и дружественных им стран. «В системе есть несколько ошибок. Россияне остались недовольны», — сказал собеседник газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью издания «вбросом». Власти Ирана не подтвердили эти данные, а помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин не обсуждал поставки беспилотников во время своего визита в Тегеран.