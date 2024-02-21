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Война санкций ,  
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ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»

FT узнала о согласовании санкций ЕС против Индии и Китая за «связи с Россией»
Сюжет
Война санкций
ЕС согласовал первые санкции против компаний из Китая и Индии, которых обвиняет в поставке товаров двойного назначения России, они затронут почти 200 физлиц и юрлиц, пишет FT. Москва считает незаконными рестрикции Запада
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images

ЕС согласовал первые санкции в отношении китайских и индийских компаний, которые подозревает в военных связях с Россией, пишет Financial Times (FT). По данным издания, их включат в 13-й пакет санкций Брюсселя.

Согласно документам, с которыми ознакомился FT, санкции будут направлены против трех компаний в Китае, одной — в Индии, а также организаций в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане. Торговые ограничения планируют ввести после того, как будет установлена их помощь в поставке товаров двойного назначения России, в том числе электроники и микрочипов. Всего, по данным издания, рестрикции затронут почти 200 физических и юридических лиц, однако они не являются «радикальными экономическими мерами, нацеленными на промышленный сектор».

«Также уместно включить в этот список другие организации в третьих странах, которые косвенно поддерживают военно-промышленный комплекс России <...> путем торговли соответствующими товарами», — приводит FT выдержку из документа.

13-й пакет санкций ЕС против России планируют принять 24 февраля, во вторую годовщину начала военной операции на Украине. Тогда же станут известны имена физических и юридических лиц из Китая и Индии, уточняет издание.

С 2022 года Брюссель ввел против Москвы 12 пакетов санкций, последний из них приняли в декабре 2023 года. Туда вошли в том числе ограничения на импорт непромышленных алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки из России, а также экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервприводы для беспилотников. В санкционный список попали 29 юрлиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса».

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Фото:Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным источников Reuters, в 13-м пакете под ограничения попадут 200 российских компаний и физлиц. Bloomberg утверждал, что под ограничения попадут 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов.

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Россия считает незаконными санкции западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что они сохранятся на долгие годы.

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Юлия Овчинникова
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