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Губернатор Никитин назвал провокацией список с «запрещенными книгами»

Нижегородский губернатор назвал провокацией ситуацию с «запрещенными книгами»
Губернатор Нижегородской области обвинил автора списка «запрещенных книг» из-за законов о «пропаганде ЛГБТ» в желании нанести вред России. Он счел эту ситуацию провокацией. Ранее в «Мегамаркете» подтвердили наличие такого перечня
Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Автор списка «запрещенных книг», в который в том числе включены Федор Достоевский и Платон, хотел нанести вред России и подорвать авторитет ее институтов, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он назвал ситуацию «провокацией» и призвал россиян к ее «надлежащей оценке».

«Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов», — написал Никитин в телеграм-канале. Он также выразил надежду на «надлежащую общественную оценку» и сокращение числа «подобных эксцессов или провокаций» в будущем.

Ранее журналист Александр Плющев (признан иноагентом) опубликовал перечень более 250 книг, запрещенных к продаже из-за законов о запрете «пропаганды ЛГБТ», среди которых произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Марселя Пруста и Стивена Кинга. Он не уточнил авторство и период составления этого списка.

В России «пропаганду ЛГБТ» полностью запретили с декабря 2022 года, ранее законодательство предусматривало запрет на нее среди лиц младше 18 лет. В случае нарушения грозит штраф — до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 4 млн руб. для юридических.

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

Позднее в пресс-службе «Мегамаркета» назвали актуальным этот перечень и рассказали, что «скрыли их (книги. — РБК) со своей витрины».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что список является рабочим документом Ассоциации компьютерной интернет-торговли (АКИТ) 2022 года, который был сформирован до принятия законов о борьбе с «ЛГБТ-пропагандой». По его словам, в ноябре—декабре в Госдуме был проведен ряд встреч по инициативе АКИТ, на которых выработан «единый алгоритм действий отрасли и государства». Он назвал неправдой заявления «Мегамаркета», что список актуальный, и заявил, что маркетплейс и другие интернет-магазины «не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих». Президент АКИТ Артем Соколов в беседе с РБК назвал данный список неактуальным.

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Фото:Дмитрий Соколов / ТАСС

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В январе 2023 года книжная сеть «Читай город — Буквоед» по инициативе издательства Popcorn Books сняла с продажи несколько книг с ЛГБТ-тематикой. В апреле Хинштейн предупреждал об уголовной ответственности для издателей, которые продают такие книги за рубежом и пытаются организовать их нелегальный провоз в Россию.

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Юлия Овчинникова
Россия Нижний Новгород Глеб Никитин ЛГБТ книги
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