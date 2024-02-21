Хинштейн исключил угрозу Достоевскому из-за запрета пропаганды ЛГБТ

Хинштейн исключил угрозу классической литературе из-за законов о борьбе с «ЛГБТ-пропагандой». Он также рассказал о «внутреннем разбирательстве» из-за заявления «Мегамаркета» об актуальности «запрещенного списка» книг

Фото: Дмитрий Соколов / ТАСС

Классической литературе ничто не угрожает из-за закона о борьбе с «ЛГБТ-пропагандой» (Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России), написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Речь идет, по его словам, в том числе о книгах Федора Достоевского, Марселя Пруста, Стефана Цвейга, Харуки Мураками, Оскара Уайльда и Платона.

Хинштейн пояснил, что опубликованный накануне список «запрещенных книг», который включает более 250 наименований, — это рабочий документ Ассоциации компьютерной интернет торговли (АКИТ) 2022 года. Он был составлен до принятия законов об борьбе с «ЛГБТ-пропагандой», «когда отрасль не понимала, как они будут работать и заранее готовилась к худшему», заявил депутат.

По словам Хинштейна, в ноябре—декабре АКИТ обратилась за разъяснениями в Госдуму, было проведено несколько рабочих встреч с участием представителей Роскомнадзора, Роспотребнадзора и МВД, в ходе которых обсуждался и «черный список». «Итогом встреч стала выработка единого алгоритма действий отрасли и государства. В дальнейшем никаких системных проблем при реализации наших законов не возникало, что президент АКИТ Артем Соколов вновь подтвердил мне сегодня», — написал Хинштейн, добавив, что «Мегамаркет» и другие интернет-магазины «не удаляли и не собираются удалять их продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих». Он также назвал неправдой заявления «Мегамаркета» об актуальности «запрещенного списка» и рассказал, что по этому факту проводится «внутреннее разбирательство».

«Пропаганду ЛГБТ» в России запретили для всех возрастов с декабря 2022 года, ранее законодательство предусматривало запрет на нее среди несовершеннолетних граждан. В случае нарушения предусмотрен штраф — до 400 тыс. руб. для физлиц и до 4 млн руб. для юрлиц. В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

Ранее перечень запрещенных к продаже книг опубликовал журналист Александр Плющев (признан иноагентом). Он не уточнил авторство и время составления этого списка. В перечне фигурируют более 250 названий книг, среди которых произведения Федора Достоевского, Уильяма Берроуза, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Пауло Коэльо, Стивена Кинга. В пресс-службе «Мегамаркета» подтвердили «Коммерсанту» актуальность списка, маркетплейс «скрыл их [книги] со своей витрины». Президент АКИТ в беседе РБК назвал этот список неактуальным.

В январе 2023 года крупная книжная сеть «Читай-город — Буквоед» сообщила, что сняла с продажи ряд книг с ЛГБТ-тематикой по инициативе издательства Popcorn Books. В апреле Хинштейн предупреждал об уголовной ответственности в отношении издателей, которые продают книги с ЛГБТ-тематикой за рубежом, при попытке организовать нелегальный провоз таких произведений в Россию.