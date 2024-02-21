Добровольцев со спецоперации предложили освободить от срочной службы
Добровольцев, участвующих в военной операции на Украине более полугода, предложили освободить от срочной службы, говорится в докладе рабочей группы по военной операции президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте «Единой России».
«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», — приводит пресс-служба партии слова секретаря генсовета Андрея Турчака.
В ноябре 2022 года Путин подписал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим. Речь идет о добровольческих формированиях, которые выполняют отдельные задачи в области обороны, содействуя Вооруженным силам России, в период мобилизации, вооруженных конфликтов, военного положения, военного времени, при проведении контртеррористических операций или при использовании армии за рубежом. По решению президента Минобороны создает такие формирования, после чего определяет их численность, организацию, районы действия и задачи. В их состав могут войти как добровольцы, так и военнослужащие, направленные туда по решению ведомства.
Закон предусматривает распространение на добровольцев ряда социальных гарантий и компенсаций, которые не должны быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях. Речь идет в том числе о следующих льготах:
- обязательное государственное личное страхование, в частности право на возмещение вреда здоровью и госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих;
- право на бесплатные авиаперелеты, проезд по железной дороге и междугородними автобусами;
- пенсия по инвалидности;
- выплата единовременного пособия в размере 5 млн руб. в случае гибели, пенсия по потере кормильца для родителей и супруги;
- удвоение периода участия в военной операции при исчислении страхового стажа для пенсии;
- упрощенные правила вступления в систему военной ипотеки.
Также для добровольцев предусмотрены региональные компенсации и льготы.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года на службу для участия в военной операции на Украине поступили более 53 тыс. человек. Путин в конце января говорил о том, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек.
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