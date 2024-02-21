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Военная операция на Украине ,  
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Добровольцев со спецоперации предложили освободить от срочной службы

Участвующих в спецоперации добровольцев предложили освободить от срочной службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Рабочая группа по военной операции предложила Путину освободить добровольцев от срочной службы после более полугода участия в спецоперации. Там также призвали распространить на священников страховые гарантии, как для волонтеров
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Добровольцев, участвующих в военной операции на Украине более полугода, предложили освободить от срочной службы, говорится в докладе рабочей группы по военной операции президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте «Единой России».

«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», — приводит пресс-служба партии слова секретаря генсовета Андрея Турчака.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Помимо прочего, рабочая группа предложила распространить на священнослужителей традиционных конфессий, которые работают в зоне проведения спецоперации, страховые гарантии, как для волонтеров. Речь идет о 3 млн руб. в случае их ранения и 5 млн руб. — в случае гибели.

В ноябре 2022 года Путин подписал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим. Речь идет о добровольческих формированиях, которые выполняют отдельные задачи в области обороны, содействуя Вооруженным силам России, в период мобилизации, вооруженных конфликтов, военного положения, военного времени, при проведении контртеррористических операций или при использовании армии за рубежом. По решению президента Минобороны создает такие формирования, после чего определяет их численность, организацию, районы действия и задачи. В их состав могут войти как добровольцы, так и военнослужащие, направленные туда по решению ведомства.

Закон предусматривает распространение на добровольцев ряда социальных гарантий и компенсаций, которые не должны быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях. Речь идет в том числе о следующих льготах:

  • обязательное государственное личное страхование, в частности право на возмещение вреда здоровью и госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих;
  • право на бесплатные авиаперелеты, проезд по железной дороге и междугородними автобусами;
  • пенсия по инвалидности;
  • выплата единовременного пособия в размере 5 млн руб. в случае гибели, пенсия по потере кормильца для родителей и супруги;
  • удвоение периода участия в военной операции при исчислении страхового стажа для пенсии;
  • упрощенные правила вступления в систему военной ипотеки.

Также для добровольцев предусмотрены региональные компенсации и льготы.

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Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года на службу для участия в военной операции на Украине поступили более 53 тыс. человек. Путин в конце января говорил о том, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Единая Россия Андрей Турчак российская армия добровольцы срочная служба
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