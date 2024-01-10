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Военная операция на Украине ,  
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Путин счел задержки выплат участникам спецоперации бюрократическим сбоем

Путин: все потребности военной операции финансируются в полном объеме
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент России исключил существование "вопросов" к материальному обеспечению военной операции на Украине. Таким образом он ответил на вопрос о задержках выплат военнослужащим
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что все потребности военной операции на Украине финансируются в полном объеме и назвал бюрократическими сбоями возможные задержки выплат участникам военной операции.

В ходе встречи главы государства с жителями Анадыря один из ее участников задал вопрос о задержках выплат бойцам военной операции. Он рассказал, что сам получил положенные денежные средства с задержкой на 4-5 месяцев, а некоторые его сослуживцы с начала февраля 2023 года не получали выплат по ранению.

«Вопросов материального, финансового обеспечения всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется абсолютно в полном объеме», — ответил президент (цитата по «Интерфакс», добавив, что «если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев».

Президент России пообещал поручить Минобороны России на конкретных примерах проанализировать, где происходят подобные сбои.

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Ранее семьи погибших военнослужащих, на встрече с Путиным в «Ново-Огарево» в канун Рождества, также рассказали главе государства о проблемах с положенными им выплатами. Путин пообещал провести беседу на этот счет с главой Минобороны Сергеем Шойгу в тот же день, 7 января. Президент отмечал, что эта встреча с семьями военнослужащих должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей на всех уровнях.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Путин
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