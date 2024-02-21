ФСБ обвинила «Британский совет» в вербовке беженцев
Неправительственная организация «Британский совет» (British council) причастна к разведдеятельности и вербовке беженцев, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.
«В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области», — заявили в ФСБ.
В ведомстве утверждают, что к силовикам обратился житель Новой Маячки, «ранее разделявший ультранационалистические взгляды», которого, по его словам, пытались втянуть в преступную деятельность.
Российские спецслужбы проверяют деятельность «Британского совета» в Херсонской области, а также лиц, сотрудничавших с организацией на конфиденциальной основе.
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