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Политика ,  
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ФСБ обвинила «Британский совет» в вербовке беженцев

ФСБ обвинила «Британский совет» в вербовке беженцев
Фото: Aisha Nazar / Getty Images
Фото: Aisha Nazar / Getty Images

Неправительственная организация «Британский совет» (British council) причастна к разведдеятельности и вербовке беженцев, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области», — заявили в ФСБ.

В ведомстве утверждают, что к силовикам обратился житель Новой Маячки, «ранее разделявший ультранационалистические взгляды», которого, по его словам, пытались втянуть в преступную деятельность.

Российские спецслужбы проверяют деятельность «Британского совета» в Херсонской области, а также лиц, сотрудничавших с организацией на конфиденциальной основе.

Материал дополняется.

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