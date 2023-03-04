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Отравление Скрипалей ,  
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Посольство обвинило Британию в фабрикации отравления Скрипалей в Солсбери

Посольство России обвинило Британию в фабрикации отравления Скрипалей в Солсбери
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены пять лет назад. Посольство России в годовщину произошедшего в Солсбери обвинило Британию в фабрикации событий в ходе подготовки своего населения и союзников к конфронтации с Россией
Собор в Солсбери
Собор в Солсбери (Фото: Klaus-Peter Wolf / imagebroker / Global Look Press)

Лондон «сфабриковал» события в Солсбери, связанные с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, в рамках подготовки конфронтации с Москвой, заявило российское посольство в Великобритании в телеграм-канале.

Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене из-за шпионажа в пользу Великобритании. Затем он был помилован и переехал жить в королевство. Его с дочерью отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». Против России введены санкции из-за произошедшего.

«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — говорится в сообщении.

Диппредставительство отметило, что в 2018 году «эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент», но теперь стало ясно, что Соединенное королевство не заинтересовано «в поисках истины», а события в Солсбери были «пробным шаром» в действиях по «демонизации России».

Посольство направило в МИД Британии ноту с требованием внести ясность в происходящее и прояснить судьбу Скрипалей, «пропавших на британской земле».

По версии Британии, к отравлению Скрипалей причастны сотрудники российских спецслужб Руслан Боширов и Александр Петров. Они говорили, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на «знаменитый собор», который есть в этом городе.

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В 2021-м Лондон назвал третьего подозреваемого — Дениса Сергеева, скрывавшегося под псевдонимом Сергей Федотов. По мнению Скотланд-Ярда, он был сотрудником российской военной разведки.

Представитель МИД России Мария Захарова в том же году отмечала, что российская сторона «решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери» и настроена на установление реальных фактов относительно произошедшего со Скрипалями.

The Sunday Times в 2020-м писала со ссылкой на источники, что Скрипали переехали жить в Новую Зеландию. Однако племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль отмечала, что не знала о переезде родственников. По ее словам, вопрос их участия в программе защиты свидетелей и переезде в другую страну обсуждался, но необходимую медицинскую помощь им могли оказывать только в Британии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Скрипаль Великобритания отравление посольство России
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