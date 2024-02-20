Путин заявил, что Россия категорически против ядерного оружия в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и призвал другие страны к соблюдению имеющихся договоренностей.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — сказал он в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу в свою очередь отметил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет.

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