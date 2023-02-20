Bloomberg узнал о планах ЕС согласовать закупку боеприпасов Киеву в марте

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Страны-члены Евросоюза могут договориться об объединении закупок боеприпасов, чтобы передать их Украине, уже в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Министры иностранных дел стран — участниц ЕС могут рассмотреть предложение Эстонии инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов 20 февраля на встрече в Брюсселе, отмечает агентство. Однако окончательное решение будет принято на встрече лидеров в марте.

Эту идею уже предварительно поддержали несколько стран ЕС, включая Нидерланды и Румынию. «Боеприпасы являются проблемой — Украина нуждается в [их] большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы. Сейчас мы делаем это на национальном уровне, и я бы также поддержала и продвигала бы это в более широком масштабе», — передает Bloomberg слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал эту идею «интересной», но при этом уточнил, что ему необходимо изучить детали.

О том, что ЕС срочно изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине, Reuters сообщал 18 февраля. По словам одного из дипломатов, с которым пообщалось агентство, страны сейчас думают над тем, как увеличить производство и совместно закупать боеприпасы и как за них платить.



В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвала страны ЕС объединиться, чтобы как можно скорее предоставить Киеву больше боеприпасов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель не может ждать «месяцами и годами», чтобы пополнить свои запасы или отправить на Украину боеприпасы.



10 февраля заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев, они «очень быстро заканчиваются». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны — члены НАТО и Россия участвуют в гонке по поставкам боеприпасов на Украину, поскольку Москва начинает свое «ожидаемое наступление» на востоке страны. По данным Financial Times (FT), активизация боевых действий в последние месяцы вынудила украинскую армию расходовать боеприпасы в «беспрецедентных количествах» и заставила Киев требовать от западных стран «немедленных поставок».