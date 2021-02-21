Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из-за уборки снега Общество, 20:37 В Вашингтоне пригрозили ответить Москве «не просто санкциями» Политика, 20:28 Эксперты ответили на сообщения о сроках сохранения антител после COVID-19 Общество, 20:16 Тихановская заявила о «смехе режима Лукашенко» над санкциями Евросоюза Политика, 20:05 Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом Политика, 19:39 Каким был фондовый рынок России в эпоху Windows 98 РБК и Открытие Инвестиции, 19:37 «Локомотив» обыграл «Тамбов» и вышел в 1/4 Кубка России Спорт, 19:36 «Интер» возглавил чемпионат Италии после победы над «Миланом» Спорт, 19:25 ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта Бизнес, 19:21 Двух сотрудников колонии отстранили после данных об изнасиловании Общество, 18:59 Российские биатлонисты не получили медалей в заключительной гонке ЧМ Спорт, 18:44 Российские лыжники получили легкие травмы на тренировке Спорт, 18:34 В Петербурге прекратили дело против инвалида из-за акции протеста Политика, 18:06 Миронова рассказала о невыполненных целях на Чемпионате мира по биатлону Спорт, 17:49
Новые санкции США ,  
0 

В Вашингтоне пригрозили ответить Москве «не просто санкциями»

Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вашингтон ответит Москве «не просто санкциями» за массовую атаку хакеров на федеральные учреждения США, произошедшую в декабре прошлого года. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, администрация нового президента США Джо Байдена попросила спецслужбы провести дополнительную работу с целью выяснить, как администрация Дональда Трампа допустила хакерскую атаку, каков оказался размер ущерба и масштаб вторжения в правительственные сети.

«Пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы подготовим ответ. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции, потому что, как вы говорите, реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов, и это то, что администрация намеревается делать», — сказал он.

По его словам, Белый дом позаботится о том, чтобы «Россия понимала, где США проводят черту в этом виде деятельности».

ФБР приобщило к «делу русских хакеров» открытку с фразой Putin did it!
Технологии и медиа
Фото:Beck Diefenbach / Reuters

Материал дополняется.

санкции Джейк Салливан Россия хакеры
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter