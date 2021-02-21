В Вашингтоне пригрозили ответить Москве «не просто санкциями»

Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вашингтон ответит Москве «не просто санкциями» за массовую атаку хакеров на федеральные учреждения США, произошедшую в декабре прошлого года. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, администрация нового президента США Джо Байдена попросила спецслужбы провести дополнительную работу с целью выяснить, как администрация Дональда Трампа допустила хакерскую атаку, каков оказался размер ущерба и масштаб вторжения в правительственные сети.

«Пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы подготовим ответ. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции, потому что, как вы говорите, реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов, и это то, что администрация намеревается делать», — сказал он.

По его словам, Белый дом позаботится о том, чтобы «Россия понимала, где США проводят черту в этом виде деятельности».