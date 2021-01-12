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ФБР приобщила к «делу русских хакеров» открытку с фразой Putin did it!

Открытку получил глава компании FireEye, которая занимается кибербезопасностью и обнаружила массовую атаку на госучреждения США в конце 2020 года. Примечательно, что открытка пришла в то время, когда об атаке объявлено еще не было
Фото: Beck Diefenbach / Reuters
Фото: Beck Diefenbach / Reuters

ФБР заинтересовала открытка, которую неизвестные прислали на дом главе компании FireEye, которая занимается расследованием массовой атаки, приписываемой хакерам, связанным с российскими спецслужбами. Кевин Мандиа получил ее всего через несколько дней после того, как его компания обнаружила доказательства взлома, которому подверглись десятки американских государственных учреждений и частных компаний, сообщает Reuters.

Время отправки дает основания полагать, что отправитель послания знал о хакерской атаке до того, как о ней было публично объявлено, пишет агентство. Послание пришло на ранних стадиях расследования FireEye. Reuters сообщает, что отправитель таким образом мог попытаться потроллить компанию и сбить ее со следа.

Сейчас ФБР выясняет, были ли лица, причастные к отправлению открытки, связаны с российскими спецслужбами. Ранее в массовом взломе обвинили группу хакеров, которая якобы работает на власти России.

На открытке изображен логотип FireEye, а ее текст ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством. Также там есть карикатура со словами «Смотри, это русские!» и «Путин сделал это!».

СМИ сообщили о краже «хакерами из России» данных Минфина США
Политика
Фото:Pavel Golovkin / AP

Агентство пишет, что Тодд Хелмус — специалист из Rand Corporation, который занимается исследованием диджитал-пропаганды, — получил похожую открытку в 2019 году. По его словам, она пришла после того, как он дал показания конгрессу о тактике российских дезинформаторов.

Источник Reuters, знакомый с ходом расследования, сообщил, что такая тактика нехарактерна для российских спецслужб, однако «времена быстро меняются». А бывший сотрудник американской разведки сказал агентству, что эти методы ему напоминают те, которыми пользовалось киберкомандование США, рассылавшее русским хакерам накануне выборов в конгресс в 2018 году сообщения, которые содержали слова «Берегись, мы видим тебя».

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О массовой кибератаке на правительственные институты и частные компании США стало известно в середине декабря. Взломщики получили доступ к системам Минфина, Госдепа, частично Пентагона, Министерства энергетики и других. The New York Times писала, что всего атака могла затронуть 250 сетей.

Спецслужбы США назвали цель атаки «русских хакеров» на правительство
Технологии и медиа
Фото:David Zalubowski / AP

Представитель российского президента Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности российских властей к кибератакам. Он также призвал не обвинять Москву «голословно сразу во всем».

В российском посольстве в США назвали обвинения в причастности безосновательными и заявили, что Россия не проводит наступательные операции в виртуальной среде.

Автор
Мария Лисицына
хакеры российские хакеры кибератака ФБР
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