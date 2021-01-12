ФБР приобщила к «делу русских хакеров» открытку с фразой Putin did it!

Открытку получил глава компании FireEye, которая занимается кибербезопасностью и обнаружила массовую атаку на госучреждения США в конце 2020 года. Примечательно, что открытка пришла в то время, когда об атаке объявлено еще не было

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

ФБР заинтересовала открытка, которую неизвестные прислали на дом главе компании FireEye, которая занимается расследованием массовой атаки, приписываемой хакерам, связанным с российскими спецслужбами. Кевин Мандиа получил ее всего через несколько дней после того, как его компания обнаружила доказательства взлома, которому подверглись десятки американских государственных учреждений и частных компаний, сообщает Reuters.

Время отправки дает основания полагать, что отправитель послания знал о хакерской атаке до того, как о ней было публично объявлено, пишет агентство. Послание пришло на ранних стадиях расследования FireEye. Reuters сообщает, что отправитель таким образом мог попытаться потроллить компанию и сбить ее со следа.

Сейчас ФБР выясняет, были ли лица, причастные к отправлению открытки, связаны с российскими спецслужбами. Ранее в массовом взломе обвинили группу хакеров, которая якобы работает на власти России.

На открытке изображен логотип FireEye, а ее текст ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством. Также там есть карикатура со словами «Смотри, это русские!» и «Путин сделал это!».