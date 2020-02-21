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Политика ,  
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Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

Правительство подготовило проект закона об упрощении процедуры принятия в гражданство России граждан Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана. По словам главы думского комитета по делам СНГ, документ скоро внесут в Госдуму
Фото: Алекс Аминев / РИА Новости

Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, проект соответствующего закона уже подготовлен правительством России и будет внесен в парламент до конца февраля.

Согласно действующей редакции закона «О гражданстве Российской Федерации», иностранцы и апатриды могут просить о предоставлении им российского гражданства после пяти лет непрерывного (с выездами за границу на общий срок не более чем на три месяца в год) проживания на территории страны. Таким образом, прежде чем просить о гражданстве России, иностранцу нужно сначала получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем вид на жительство (ВНЖ) и на основании этих документов прожить в стране не менее пяти лет. Из этого порядка предусмотрен ряд исключений. Так, например, срок непрерывного проживания может быть сокращен до года в случае признания лица беженцем или предоставления ему политического убежища. Кроме того, некоторые категории иностранцев имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке.

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Кроме того, закон обязывает большинство соискателей российского гражданства подтвердить наличие у них «законного источника средств к существованию». По словам Калашникова, от этой обязанности граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана также освободят.

Кроме того, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что в соответствии с законопроектом владельцев паспортов этих стран освободят от обязанности отказываться от уже имеющего у них гражданства.

В конце января 2020 года руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что в правительстве находится шесть законопроектов, предусматривающих в том числе упрощение получения российского гражданства.

«Мы хотим упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии. Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», — сказала тогда Казакова.

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В начале февраля «Коммерсантъ» сообщил, что власти готовят законопроект об упрощении процедуры получения гражданства России и, в частности, хотят отменить норму, согласно которой для получения паспорта необходимо отказаться от уже имеющегося гражданства.

О том, что правительству предлагали разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, РБК сообщал 1 октября прошлого года. Тогда инициативу обсуждали на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Принятая до 2025 года Концепция госполитики «предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать». После этого Путин, в частности, упростил процедуру получения гражданства для жителей Донбасса. В конце января 2020 года МВД также выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Украина, Казахстан, Молдавия, гражданство России
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