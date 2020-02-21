Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

Правительство подготовило проект закона об упрощении процедуры принятия в гражданство России граждан Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана. По словам главы думского комитета по делам СНГ, документ скоро внесут в Госдуму

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Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, проект соответствующего закона уже подготовлен правительством России и будет внесен в парламент до конца февраля.

Согласно действующей редакции закона «О гражданстве Российской Федерации», иностранцы и апатриды могут просить о предоставлении им российского гражданства после пяти лет непрерывного (с выездами за границу на общий срок не более чем на три месяца в год) проживания на территории страны. Таким образом, прежде чем просить о гражданстве России, иностранцу нужно сначала получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем вид на жительство (ВНЖ) и на основании этих документов прожить в стране не менее пяти лет. Из этого порядка предусмотрен ряд исключений. Так, например, срок непрерывного проживания может быть сокращен до года в случае признания лица беженцем или предоставления ему политического убежища. Кроме того, некоторые категории иностранцев имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке.

Кроме того, закон обязывает большинство соискателей российского гражданства подтвердить наличие у них «законного источника средств к существованию». По словам Калашникова, от этой обязанности граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана также освободят.

Кроме того, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что в соответствии с законопроектом владельцев паспортов этих стран освободят от обязанности отказываться от уже имеющего у них гражданства.