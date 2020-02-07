Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

Согласно поправкам в законодательство, которые готовит правительство, получить гражданство России можно будет без отказа от уже имеющегося. Они могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы

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Правительство готовит законопроект об упрощении процедуры получения гражданства России, сообщили «Коммерсанту» в кабмине.

В пресс-службе газете пояснили, что хотят признать недействительным пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому для получения паспорта необходимо отказаться от уже имеющегося гражданства. Как отметили в правительстве, законопроект будет направлен в Госдуму после согласования с администрацией президента. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос [с документом] закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России», — сказал изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Впервые об изменении процедуры газете рассказали источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики — она была создана в марте 2019 года по поручению президента Владимира Путина для решения задачи привлечь в Россию 5-10 млн новых граждан.

В группу входит глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, который в беседе с «Коммерсантом» допустил и другие изменения в закон о гражданстве: отмена нормы о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункта о необходимость подтверждать законность источников средств на существование. «В феврале он [законопроект] точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — отметил Калашников.