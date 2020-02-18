Минтруд расширил список профессий для упрощенного получения гражданства

Всего в новом перечне 135 профессий, в прошлом приказе от 2015 года в списке были 74 пункта. Теперь на упрощенное получение российского паспорта смогут претендовать, в частности, онкологи, учителя и журналисты

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Министерство труда и социальной защиты России расширило список профессий, представители которых могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Если в прошлом приказе, утвержденном в июле 2015 года, значились 74 специальности, то нынешний перечень увеличился сразу на 61 наименование — до 135 профессий.

Новый список, опубликованный на интернет-портале правовой информации, пополнился рядом врачебных специальностей: получить российский паспорт станет проще онкологам, в том числе детским, бактериологам, неврологам, гинекологам (ранее — только акушеркам), офтальмологам, кардиоревматологам, оториноларингологам (ЛОР), фельдшерам скорой помощи, врачам по паллиативной помощи, анестезиологам-ревматологам, детским и подростковым психиатрам (до этого упоминались только взрослые), стоматологам, наркологам, хирургам и фтизиатрам (занимаются лечением туберкулеза). Кроме того, впервые в перечень включены врачи-ветеринары.

На упрощенный порядок получения гражданства также смогут претендовать гидромелиораторы (специалисты по улучшению неблагоприятного водного режима сельскохозяйственных земель), зоотехники, рыбоводы, трактористы, различные инженеры (по качеству, защите информации и др.), механизаторы, энтомологи (зоологии, изучающие насекомых), учителя и даже журналисты (корреспонденты и редакторы). Новый перечень составлялся на основании «предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

В октябре прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий сокращение необходимого трудового стажа иностранцев для получения российского гражданства. Теперь лица, претендующие на выдачу паспорта, могут получить гражданство в упрощенном порядке, работая по своей специальности на протяжении одного года, а не трех лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что речь идет о различных специальностях, в том числе врачах, фармацевтах, инженерах и специалистах по защите информации. России сокращение срока трудовой деятельности даст дополнительные возможности по привлечению профессионалов, говорил он.

В январе этого года в российском МВД допустили упрощение получение гражданства, в частности, исключение из данной процедуры тестирования на знание русского языка, для жителей Украины и Белоруссии. Кроме того, у жителей этих бывших советских республик, а также у граждан двух других стран — Казахстана и Молдавии — может появиться возможность получать гражданство России после выдачи вида на жительство (ВНЖ).