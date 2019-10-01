Власти изменят правила предоставления российского гражданства

Власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства, следует из материалов правительства. Эта мера повысит привлекательность российского паспорта, считают эксперты

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Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации», — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, рассказал источник РБК, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в прошлом году президентом концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.