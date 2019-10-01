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Экономика ,  
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Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства, следует из материалов правительства. Эта мера повысит привлекательность российского паспорта, считают эксперты
Фото: Александр Река / ТАСС

Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации», — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, рассказал источник РБК, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в прошлом году президентом концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Когда требуется отказ от первого гражданства

Для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России

За январь—август 2019 года более 221 тыс. человек получили российское гражданство, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года (173 тыс. человек), следует из данных МВД. Сколько из них получили гражданство по общей процедуре, не раскрывается.

Разумная мера

«Человек не раб своего государства», — говорит директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Он считает планы правительства разумной мерой, которая упрощает жизнь людям. Возможность иметь несколько паспортов разных стран соответствует мировой практике, добавил Вишневский.

Сейчас обязательный отказ — это формальная норма законодательства, и проверить, вышел ли человек из гражданства иного государства или нет, практически невозможно, отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «В условиях глобализации, расширения контактов, поездок очень трудно заставлять людей выбирать что-то одно. Это мировой тренд — более лояльное отношение к наличию гражданства другого государства», — сказала РБК Чудиновских.

Ликвидация обязательного требования отказа от другого гражданства будет способствовать росту привлекательности российского паспорта, полагает она. «Чем меньше жестких обременений, тем лучше миграционный контекст, тем спокойнее люди себя чувствуют», — полагает Чудиновских.

Надежда на миграционный прирост

Минэкономразвития отмечает, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году миграционный прирост составит 441 тыс. человек — на 49% больше, чем в 2019 году, а к 2024 году превысит 500 тыс. человек, прогнозирует министерство.

За январь—июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата (.pdf). Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн — до 74,9 млн человек.

Миграционный приток «с акцентом на высококачественный человеческий капитал» позволит привлечь наиболее востребованные категории иностранных граждан в соответствии с потребностями в том числе рынка труда, указывает Минэкономразвития в прогнозе. В частности, власти планируют либерализовать требования к иностранным работникам с целью привлечения высококвалифицированных специалистов.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: гражданство, Россия
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