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МВД предложило упростить получение гражданства для украинцев и белорусов

Процедура получения гражданства России для жителей Украины и Белоруссии в скором времени может быть упрощена. Об этом сообщила ТАСС начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, речь идет об отмене собеседования на знание русского языка. В охранном ведомстве уже разработали соответствующие законопроекты, уточнила она. Кроме того, у жителей этих стран, а также у граждан Казахстана и Молдавии появится возможность получать гражданство России после получения вида на жительство (ВНЖ).

«Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», — сказала Казакова. Представитель МВД также отметила, что упрощение получения российского паспорта для иностранных граждан сократит случаи незаконной миграции. В 2019 году управлением миграции МВД было разработано и издано около 80 нормативных актов в этом направлении.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин уже упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Такое решение было принято в «гуманитарных целях», поскольку жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР (Украина считает их своими территориями) не могут нормально перемещаться. В мае того же года Путин также упростил получение гражданства для жителей Крыма, которые уехали с полуострова до его вхождения в состав России по итогам референдума в 2014 году. Ранее в МВД сообщили, что в прошлом году паспорта России получили 227 тыс. жителей Донбасса.

Теги: Украина, Белоруссия, российское гражданство, МВД
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