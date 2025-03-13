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Политика ,  
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В МИДе заявили об угрозах безопасности России в Арктике со стороны НАТО

Военные учения в арктических условиях&nbsp;&laquo;Викинг 25&raquo; в Сетермоэне, Норвегия, февраль 2025&nbsp;год
Военные учения в арктических условиях «Викинг 25» в Сетермоэне, Норвегия, февраль 2025 год (Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Keystone Press Agency / Global Look Press)

НАТО создало дополнительные угрозы безопасности России в Арктике, военно-политическая напряженность в регионе возрастает, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции», — сказал дипломат, выступая на X международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» (цитата по ТАСС).

Масленников также отметил, что рост военно-политической напряженности спровоцировало вступление в альянс Финляндии и Швеции, поскольку НАТО таким образом расширило присутствие в регионе.

К тому же альянс «в ближайшее время» собирается активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. В Хельсинки тогда заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было. В Москве в ответ пообещали контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура альянса.

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, став 32-м государством — членом альянса.

В апреле 2024 года командующий Вооруженными силами Норвегии (входит в НАТО) генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам альянса нужно «надежно удержать» Россию от нападения на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Он также сообщил, что Россия много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых. «В целом я бы говорил о милитаризации Арктики», — сказал генерал.

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