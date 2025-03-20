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WSJ рассказала о подготовке элитной бригады Швеции к войне в Арктике

WSJ: Швеция готовит элитную бригаду на случай конфликта с Россией в Арктике
На севере Швеции бригада военных проходит подготовку на случай противостояния в Арктике, в ней принимают участие и американские бойцы. В качестве единственного потенциального противника рассматривается Россия
Фото: forsvarsmakten.se
Фото: forsvarsmakten.se

На севере Швеции ведется подготовка элитной бригады к противостоянию в Арктике, сообщает The Wall Street Journal в своем репортаже. Газета отмечает, что это подразделение — самое быстрорастущее в шведской армии.

На видео показаны элементы подготовки, включая стрельбу во время езды на лыжах, работу разведки и нападения из засады. «Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — рассказывает голос за кадром.

WSJ подчеркивает, что в ходе подготовки шведские военные рассматривают только одного потенциального противника. «Единственная угроза — это Россия», — говорит один из призывников.

По данным издания, подготовка шведских военных на севере страны рассчитана на поддержку Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Также подготовку на севере Швеции проходят иностранные военные, включая американских, уточняет газета.

Заместитель командира бригады подполковник Маттиас Ваинионпяя считает, что из-за глобального потепления и смены климата в течение примерно 20 лет арктические воды станут доступными круглый год, что приведет к сокращению морского пути из Китая. Кроме того, подчеркивает он, в Арктике скрыты запасы ископаемых ресурсов, которые могут стать предметом противостояний.

WSJ отмечает, что Россия имеет преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

Швеция вступила в Североатлантический альянс вслед за Финляндией в 2024 году.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Прошлой весной командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам НАТО следует «надежно удержать» Россию от нападения на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. По его словам, Россия много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых. «В целом я бы говорил о милитаризации Арктики», — сказал генерал.

В российском МИДе подчеркивали нарастание военно-политической напряженности в Арктике «с подачи западных стран», в том числе этому способствовало расширение границ НАТО в этом регионе за счет вступления Швеции и Финляндии в блок. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников также предупреждал о планах альянса активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Арктика Швеция Крайний Север НАТО подготовка
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