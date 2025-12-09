Главком ВМФ заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике

Главком ВМФ Моисеев заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике

Александр Моисеев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В арктическом регионе сохраняется сложная геополитическая обстановка без признаков улучшения. Об этом заявил главнокомандующий военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев на форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени Чилингарова в Санкт-Петербурге.

«Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению» — сказал адмирал (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вместо дискуссий о сотрудничестве Россия слышит «обратное, в том числе, что Арктика — регион возможного будущего конфликта».

По данным главком ВМФ, за последние 5 лет количество разведывательных полетов самолетов НАТО в Арктике выросло на 40%.

Адмирал Моиссев также отметил, что «гарантом целостности и неприкосновенности» российских территорий в арктическом регионе являются национальные вооруженные силы.

Арктика занимает почти 30% территории России, в этом регионе проживают около 2,2 млн человек, что составляет 1,5% населения страны и 40% населения всей Арктики. По данным Росстата, регион обеспечивает около 11–12% национального ВВП и дает свыше 20% общероссийского экспорта.