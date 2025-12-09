Главком ВМФ заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике
В арктическом регионе сохраняется сложная геополитическая обстановка без признаков улучшения. Об этом заявил главнокомандующий военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев на форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени Чилингарова в Санкт-Петербурге.
«Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению» — сказал адмирал (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вместо дискуссий о сотрудничестве Россия слышит «обратное, в том числе, что Арктика — регион возможного будущего конфликта».
По данным главком ВМФ, за последние 5 лет количество разведывательных полетов самолетов НАТО в Арктике выросло на 40%.
Адмирал Моиссев также отметил, что «гарантом целостности и неприкосновенности» российских территорий в арктическом регионе являются национальные вооруженные силы.
Арктика занимает почти 30% территории России, в этом регионе проживают около 2,2 млн человек, что составляет 1,5% населения страны и 40% населения всей Арктики. По данным Росстата, регион обеспечивает около 11–12% национального ВВП и дает свыше 20% общероссийского экспорта.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили