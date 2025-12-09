 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главком ВМФ заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике

Главком ВМФ Моисеев заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике
Александр Моисеев
Александр Моисеев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В арктическом регионе сохраняется сложная геополитическая обстановка без признаков улучшения. Об этом заявил главнокомандующий военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев на форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени Чилингарова в Санкт-Петербурге.

«Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению» — сказал адмирал (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вместо дискуссий о сотрудничестве Россия слышит «обратное, в том числе, что Арктика — регион возможного будущего конфликта».

Ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда через три года
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По данным главком ВМФ, за последние 5 лет количество разведывательных полетов самолетов НАТО в Арктике выросло на 40%.

Адмирал Моиссев также отметил, что «гарантом целостности и неприкосновенности» российских территорий в арктическом регионе являются национальные вооруженные силы.

Арктика занимает почти 30% территории России, в этом регионе проживают около 2,2 млн человек, что составляет 1,5% населения страны и 40% населения всей Арктики. По данным Росстата, регион обеспечивает около 11–12% национального ВВП и дает свыше 20% общероссийского экспорта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
ВМФ Арктика НАТО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 12:27 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 12:27
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 12:44
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам Политика, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе База знаний, 12:29
В Ивановской области упал Ан-22 Политика, 12:28
«Чешский Трамп» снова стал премьером: чем известен политик-миллиардер 12:28
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Денег и статуса уже недостаточно. Что изменилось в подходах к мотивации Образование, 12:24
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус — 2025». Список Life, 12:24
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 12:22
Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным Спорт, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию Бизнес, 12:18
Пошаговая инструкция: как гарантировать результаты от стратсессииПодписка на РБК, 12:14