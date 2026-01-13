 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Обвинение запросило смертную казнь для экс-президента Южной Кореи

Группа специальных прокуроров запросила смертную казнь для Юн Сок Ёля. Экс-президента охарактеризовали как главу мятежа, который пытался удержать власть. Ожидается, что суд вынесет приговор в феврале
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля, который проходит обвиняемым по делу о введении военного положения в 2024 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Команда спецпрокуроров выдвинула требование о смертной казни во время заключительного заседания по делу Юн Сок Ёля в суде Сеула. Обвинение охарактеризовало экс-руководителя государства как главу мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Ожидается, что суд вынесет приговор в начале февраля.

Почему президент Южной Кореи объявил военное положение
Политика
Юн Сок Ёль

Бывшему президенту предъявлено обвинение в сговоре с экс-главой Минобороны Южной Кореи и другими лицами с целью организации мятежа для подрыва Конституции.

Среди обвинений также мобилизация войск и полиции для блокирования комплекса Нацсобрания, арест и задержание ряда политиков, включая спикера парламента. По версии обвинения, таким образом Юн Сок Ёль пытался помешать депутатам проголосовать за отмену его указа о введении военного положения.

Поздним вечером 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с видеообращением к нации и заявил, что объявляет «чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил». Спустя 150 минут после его заявления парламент проголосовал за то, чтобы потребовать от президента немедленно отменить военное положение.

14 декабря парламент проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля. Он был официально отстранен от власти, а позже арестован и передан под суд.

