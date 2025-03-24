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Политика ,  
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Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера Хан Док Су
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Хан Док Су в декабре. Тогда он стал исполняющим обязанности президента после отстранения от власти Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра, исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщает Yonhap.

Хан прибыл в свой офис после оглашения вердикта. «Я благодарю Конституционный суд за его мудрое решение», — сказал он журналистам. «Я начну с решения неотложных вопросов», — отметил премьер.

Из восьми судей импичмент поддержал только один.

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Политика

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за импичмент исполняющему обязанности президента в декабре. Перед этим парламент объявил импичмент президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. Полномочия главы государства тогда временно перешли Хан Док Су.

Хан отказался назначить трех судей в состав Конституционного суда, в чем усмотрели попытку помочь Ёлю остаться в должности. Суд должен был рассматривать импичмент Юн Сок Ёля.

Отстраненного от власти Юн Сок Ёля обвинили в попытке мятежа и арестовали в январе. Однако он оспорил законность выдвинутых против него обвинений. В марте суд освободил президента из-под стражи.

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Теги
Елена Чернышова
Южная Корея импичмент премьер-министр Юн Сок Ёль
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