Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра, исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщает Yonhap.
Хан прибыл в свой офис после оглашения вердикта. «Я благодарю Конституционный суд за его мудрое решение», — сказал он журналистам. «Я начну с решения неотложных вопросов», — отметил премьер.
Из восьми судей импичмент поддержал только один.
Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за импичмент исполняющему обязанности президента в декабре. Перед этим парламент объявил импичмент президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. Полномочия главы государства тогда временно перешли Хан Док Су.
Хан отказался назначить трех судей в состав Конституционного суда, в чем усмотрели попытку помочь Ёлю остаться в должности. Суд должен был рассматривать импичмент Юн Сок Ёля.
Отстраненного от власти Юн Сок Ёля обвинили в попытке мятежа и арестовали в январе. Однако он оспорил законность выдвинутых против него обвинений. В марте суд освободил президента из-под стражи.
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