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В Южной Корее объявили импичмент иcполняющему обязанности президента

В Южной Корее объявили импичмент иcполняющему обязанности президента Хан Док Су
Хан Док Су стал и.о. президента Южной Кореи 14 декабря, после отстранения от должности Юн Сок Ёля. Голосование за его отстранение инициировала оппозиция после того, как правительство отказалось голосовать по ряду законопроектов
Хан Док Су
Хан Док Су (Фото: Yonhap / Reuters)

Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра, передает Yonhap.

«За» импичмент проголосовали 192 депутата из 300. При этом, согласно конституции, для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов. Однако для остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). Еще перед голосованием спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик заявил, что голоса будут считать как при голосовании за импичмент премьер-министру.

Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента Южной Кореи 14 декабря, после отстранения от должности Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Голосование за отстранение Хан Док Су инициировала оппозиционная «Демократическая партия Кореи Тобуро» (ДПК) после того, как его правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи.

При этом правящая в стране Партия народной власти (ПНВ) ранее отказалась голосовать за импичмент Хан Док Су. Она также не согласилась с решением спикера Нацассамблеи о том, что голосование должно проходить по принципу простого большинства. Теперь, как пишет Yonhap, партия планирует принять правовые меры.

Сам Хан Док Су по итогам голосования заявил, что уважает решение Нацассамблеи и приостановит свои обязанности в соответствии с законом.

Конституционный суд Южной Кореи начал процесс по делу экс-президента
Политика
Протестующий с плакатом&nbsp; &laquo;Конституционный суд должен немедленно принять решение об импичменте президента Юн Сок Ель&raquo; перед зданием конституционного суда в Сеуле, Южная Корея, 16 декабря 2024 года

Политический кризис в Южной Корее продолжается с 3 декабря, когда на тот момент президент Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную ДПК, выступающую за нормализацию отношений с КНДР.

С введением военного положения в стране была запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Однако большая часть депутатов срочно приехала в Национальное собрание до того, как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 собравшихся депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря Юн отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента президента. В итоге, со второй попытки, 14 декабря Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Южная Корея импичмент президента военное положение
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