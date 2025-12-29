 Перейти к основному контенту
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины

Как заявил Трамп, Россия готова поставлять Украине энергию по низким ценам. Зеленский ранее говорил, что Украина привлечет $800 млрд для восстановления страны после конфликта

Россия будет помогать в восстановлении Украины, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. РБК вел прямую трансляцию с пресс-конференции Трампа и Зеленского.

«Она хочет успеха Украине. Россия готова поставлять энергию Украине по данным низким ценам», — заявил Трамп.

1 января 2025 года завершился срок действия договора между Украиной и «Газпромом» по транзиту российского газа в Европу. Киев сообщал, что не собирается продлевать договор о транзите.

Президент Владимир Путин, указывая на отказ Украины, также отмечал, что контракт на транзит продлевать не будут. «Газпром» это переживет», а Киев получал благодаря соглашению «$700–800 млн в год», говорил глава государства.

Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины
Политика
Владимир Зеленский

Ранее, 24 декабря Зеленский заявил, что Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта. По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

При этом в конце августа Всемирный банк, Европейская комиссия, Организация Объединенных Наций и правительство Украины привели оценку в $524 млрд.

В начале декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила два варианта дальнейшей помощи Украине со стороны ЕС, среди которых выдача репарационного кредита Киеву под залог замороженных в Европе российских активов. В конце августа глава евродипломатии Кая Каллас сказала, замороженные российские активы должны быть возвращены владельцу, только если Москва выплатит Киеву репарации.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

В середине декабря прошел саммит ЕС, на котором страны приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств из общего бюджета блока. При этом предложение об использовании российских активов отклонили.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
восстановление Украина Россия Дональд Трамп США
