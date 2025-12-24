Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины

Украина планирует привлекать средства за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов. Для этих целей будет создано несколько фондов

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

Зеленский отметил, что проект мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции на пострадавших территориях, а также гуманитарных вопросов.

«Например, в 9-м пункте [проекта мирного плана] о фондах: пункт А. США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину», — рассказал Зеленский

Полное содержание плана президент Украины представил ранее. Он рассказал, что стороны уже проработали и другие документы, в том числе рамки гарантий безопасности для Украины — трехстороннее соглашение между США, Киевом и Европой. Есть и отдельное двухстороннее соглашение по гарантиям между Украиной и США. Кроме того, Киев и Вашингтон проработали документ о восстановлении и экономическом развитии страны «Дорожная карта» процветания Украины».

В отчете, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорилось, что стоимость послевоенного восстановления страны составит около $524 млрд. Как писало издание The American Conservative, представившее выдержки из документа, бóльшую часть капитала вложить собирается Запад.