 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины

Зеленский: Украина планирует привлечь $800 млрд на восстановление
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина планирует привлекать средства за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов. Для этих целей будет создано несколько фондов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

Зеленский отметил, что проект мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции на пострадавших территориях, а также гуманитарных вопросов.

Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

«Например, в 9-м пункте [проекта мирного плана] о фондах: пункт А. США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину», — рассказал Зеленский

Полное содержание плана президент Украины представил ранее. Он рассказал, что стороны уже проработали и другие документы, в том числе рамки гарантий безопасности для Украины — трехстороннее соглашение между США, Киевом и Европой. Есть и отдельное двухстороннее соглашение по гарантиям между Украиной и США. Кроме того, Киев и Вашингтон проработали документ о восстановлении и экономическом развитии страны «Дорожная карта» процветания Украины».

В отчете, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорилось, что стоимость послевоенного восстановления страны составит около $524 млрд. Как писало издание The American Conservative, представившее выдержки из документа, бóльшую часть капитала вложить собирается Запад.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина восстановление
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, кто будет восстанавливать Украину
Политика
Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира
Политика
Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06
ИИ обошел людей в турнире по криптотрейдингу. Какие у кого результаты Крипто, 13:05