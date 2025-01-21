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Политика ,  
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Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Си Цзиньпин и Путин провели переговоры по видеосвязи. 17 января китайский лидер говорил с Трампом, Путин заявлял о готовности к диалогу с новой администрацией

Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции, передает «Синьхуа».

О том, что политики провели переговоры, также сообщил Кремль. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры с моментом начала беседы, на которых Путин приветственно машет Си Цзиньпину рукой.

В начале беседы Путин отметил, что переговоры между китайским и российским лидерами в начале года стали традицией. Он рассказал, что российская сторона намерена подвести итоги работы за прошедший период и наметить новые планы по развитию российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

Глава государства отметил совпадение взглядов Москвы и Пекина на то, «какими должны быть отношения между крупными державами». «Совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах», — сказал он.

Путин также отметил рост товарооборота между двумя странами, «несмотря на негативное влияние извне». По его словам, за 11 месяцев 2024 года этот показатель вырос более чем на 7% и превысил $220 млрд.

«По китайской статистике, за весь год он составил почти $245 млрд. КНР — наш главный торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран — торговых контрагентов Китая», — заключил Путин.

Российский президент анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином в начале января. В последний раз они общались в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Тогда политики обменялись мнениями по ситуации на Украине и в целом по международной обстановке, а также обсудили вопросы, которые затрагивались во время визита Путина в Китай в мае 2024 года, говорили в Кремле.

«Мы живем в новом мире». ИноСМИ об инаугурации Трампа
Политика
Дональд Трамп

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись спустя несколько часов после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

Трамп вступил в должность накануне, 20 января. Незадолго до инаугурации он заявил, что собирается встретиться с Путиным «очень скоро», но исключил встречу до принятия присяги.

Путин во время прямой линии 19 декабря также заявил о готовности к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры 17 января — за три дня до того, как избранный президент вступил в должность. После разговора Трамп заявил, что он и председатель Китая сделают все возможное, чтобы мир стал «более дружелюбным и безопасным». The Wall Street Journal писала, что Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации.

Путин от имени России поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил о готовности к диалогу по украинскому конфликту. «Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал он. Он также отметил, что в Кремле слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.

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Владимир Путин Си Цзиньпин переговоры Китай Дональд Трамп
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Владимир Путин

политик, президент России
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Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
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