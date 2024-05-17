Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину

Президент и китайский руководитель в ходе неформальной встречи поговорили об Украине «очень подробно, в формате тет-а-тет», сказал помощник Путина Юрий Ушаков

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Александр Рюмин / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин и китайский руководитель Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили тему Украины, об этом помощник Путина Юрий Ушаков сообщил телеведущему Павлу Зарубину.

«Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, не в узком составе, а тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовал», — сказал Ушаков в ответ на вопрос, насколько подробно главы государств говорили об Украине в ходе неформальной части встречи.

В статье «Синьхуа» описываются обстоятельства неформального общения лидеров государств. В частности, там сказано: «В Чжуннаньхае в сезон Мэнся дует легкий бриз и сверкает вода... Главы двух государств беседовали на ходу, рассматривали павильоны и башни и восхищались красотой». Затем они «сидели у воды, вместе пили чай и в непринужденной обстановке подробно обсуждали стратегические вопросы». Как пишут авторы, встреча двух лидеров завершилась следующим образом: «Ночь становится темнее, а огни ярче. Си Цзиньпин пожал руку Путину и попрощался».

Путин 16–17 мая находится с государственным визитом в Китае.

Накануне президент и китайский руководитель в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине призвали отказаться от любых шагов, способствующих затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и предотвратить его переход в неконтролируемую фазу. Для завершения конфликта нужно «устранить первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран» в этой области, говорится в совместном заявлении.

Си Цзиньпин заявил, что видит фундаментальное решение в формировании новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности. Он пообещал поддержать международную конференцию о мирном урегулировании, которую бы признали как Москва, так и Киев. Путин назвал позицию Пекина «объективной, справедливой и сбалансированной» и заверил, что Москва привержена решению путем переговоров.