Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует в скором времени провести телефонный разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином.

«У нас с моим коллегой, с руководителем Китайской Народной Республики, скоро будет телефонный разговор», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он упомянул это во время доклада министра культуры Ольги Любимовой, которая рассказала о совместных кинопроектах с Китаем. Президент попросил у нее информацию «для разговора с нашими друзьями». Так, одной из тем переговоров с Си Цзиньпином станет сотрудничество Москвы и Пекина в области кинопроизводства.

Путин напомнил, что во время саммита БРИКС в Казани также обсуждалась тема кинопроизводства совместно с коллегами из Китая. За последние месяцы, по словам Любимовой, прошли переговоры с медиакорпорацией и госуправлением по кино Китая.

Она добавила, что Минкультуры России подготовило проект межведомственного плана действий в области совместного кинопроизводства. Кроме того, отметила министр, в начале 2025 года планируется поездка делегации ведущих российских кинематографистов в Китай.

В последний раз лидеры стран общались в октябре на саммите БРИКС в Казани. В декабре Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом. При этом, отметил глава государства, уровень и качество отношений России и Китая вышли на беспрецедентный уровень и это основано на взаимном доверии.