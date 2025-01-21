«Мы живем в новом мире». ИноСМИ об инаугурации Трампа

Дональд Трамп официально вступил в должность и стал 47-м президентом США. Что об этом пишут зарубежные СМИ — в обзоре РБК.

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

The Guardian (Великобритания)

Ну, это было скучно. Предсказуемая, прозаичная и движимая его типичными преувеличениями о национальном упадке, инаугурационная речь Дональда Трампа была в значительной степени забываемым событием. Даже в его речи 2017 года была памятная фраза «американская бойня» (American carnage). На этот раз мы в основном слышали повторяющийся набор банальностей, описывающих, как «золотой век Америки начинается прямо сейчас» и что «для американских граждан 20 января 2025 года — День освобождения». Но от чего именно освобождения? <…>

Традиция Трампа давно в том, чтобы обещать избирателям практически все, а потом, когда обещанное улетучивается, обвинять в этом других. Многие его обещания нереалистичны или противоречивы. Например, нам говорили, что Трамп не начнет никаких новых войн, но вернет при этом Панамский канал. <…>

Многих может отвлечь пустой патриотизм Трампа и пустые апелляции к американской исключительности. Но за всем этим скрывается еще один миллиардер, который, как и его подельники из сферы технологий, больше озабочен сохранением власти, чем расширением прав и возможностей американского народа.

The Financial Times (Великобритания)

Никто никогда не уличал Дональда Трампа в последовательности. Вскоре после приведения к присяге он пообещал принести мир во всем мире, снова занять Панамский канал и расширить территорию Америки. Последнее прозвучало как объявление войны — впервые в истории инаугурационных речей США. Хитрость, как всегда с Трампом, заключается в том, чтобы понять, что он имеет в виду, из чисто риторических слов.

Его образы нового золотого века сильно отличались от 2017 года, когда он говорил об «американской бойне». Но на этот раз его речь содержала гораздо более конкретные действия, включая территориальную агрессию против соседей Америки, американские войска на мексиканской границе, начало массовых депортаций нелегальных иммигрантов, прекращение субсидий на электромобили и новую эру «Бури, детка, бури!» (неофициальный слоган кампании Трампа, призыв повысить национальную добычу энергоресурсов. — РБК). К этому следует отнестись серьезно. <…>

Контраст между Трампом и его предшественниками Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Байденом скорее говорит о смене режима, чем об обычной передаче власти. Они слушали с плохо скрываемым удивлением, как Трамп излагал повестку дня, которая отменит практически все, за что они выступали — будь то республиканец Буш или демократ Байден.

Politico (США)

В целом, понедельничное обращение было примерно в два раза длиннее его первой инаугурационной речи восемь лет назад — на этот раз почти 2,9 тыс. слов по сравнению с чуть менее 1,45 тыс. тогда. Среди терминов, упоминаемых чаще всего в этот раз и не упоминавшихся восемь лет назад: Панама, тарифы и выборы. <…>

Воодушевленный Трамп, вновь вступивший в должность президента, на этот раз говорил о себе гораздо больше. Он строил свою речь от первого лица, подробно рассказывая о своих переживаниях, включая его проблемы с законом и покушение на убийство в Батлере (штат Пенсильвания) в прошлом году. Всего местоимение «я» в своей речи он использовал 33 раза, а «меня» или «мое» — 17 раз. Это резко контрастировало с его первой инаугурационной речью, когда он произнес эти три местоимения всего четыре раза.

Bloomberg (США)

Если в первый срок Трампа основной конфликт разворачивался между истеблишментом и сторонниками движения MAGA (Make America Great Again — лозунг кампании Трампа в 2016 году. — РБК), то вторая речь показала другое противостояние: желание нового президента одержать политические победы и оставить после себя наследие в стиле Рональда Рейгана против жажды возмездия и расплаты. Эту напряженность можно было также увидеть в ряде указов, которые он представил в понедельник и которые показали, что он не просто возрождает свою программу «Америка прежде всего», но и доводит ее до самой чистой формы. <…>

Помощники и союзники Трампа в целом объединились вокруг его видения, говорят люди, знакомые с политическими дискуссиями, но разделились на фракции, которые направляют его различные основные инстинкты. Некоторые давят на него, чтобы он отдал приоритет политически ориентированным указам и масштабной законодательной повестке дня, которая будет влиять на систему управления еще долго после окончания его правления. Другие зациклены на усилиях, которые бы изолировали Трампа от сдержек и противовесов — и позволили бы лучше отомстить после его проблем с законом и импичментов.

The Wall Street Journal (США)

Дональд Трамп никогда не собирался произносить вторую инаугурационную речь Линкольна — никто другой этого не делал — но в понедельник 45-й, а теперь и 47-й президент выступил с амбициозным и оптимистичным посланием, которое большинство американцев с радостью примут. Если это отражает его реальные планы, то его второй срок имеет шанс стать успехом. <…>

Речь также была примечательна тем, что связывала лучшее из американского прошлого с будущими амбициями. Для возрождения Америки эта связь принципиально важна. Многие годы наши культурные и политические лидеры читали американцам лекции о том, что общество заполоняет «системный расизм», что оно основано не на свободе, а на желании владеть рабами, и что оно несет разрушение по всему миру.

Г-н Трамп восхвалял прошлое «исследователей, строителей, новаторов, предпринимателей и первопроходцев» Америки. Он также ссылался на главную американскую ценность — «общество, которое не обращает внимание на цвет кожи и основано на заслугах». Чтобы построить лучшее будущее, американцам нужно снова поверить в добродетель своей страны — ее исключительность, если можно так выразиться.

CNN (США)

Спонтанным принятием внешнеполитических решений новый президент спровоцировал тревогу сразу в нескольких зарубежных столицах. Он мгновенно отвернул США от интернационализма, которого со времен Второй мировой войны придерживались все, кроме него, американские президенты.

На непринужденной пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп показал способность доносить свой посыл и двигать геополитические шахматные фигуры с той способностью, которую утратил Байден, когда возраст взял свое. Он выглядел как хорошо информированный президент, который ставит перед собой большие цели, уверен, что первый срок дает ему понимание того, как управлять рычагами власти, и полон решимости максимально использовать второй шанс.

Но вместе с тем великолепие инаугурации Трамп приправил политикой в стиле митингующего недовольства и множеством лжи, искаженных фактов и все более сильным ощущением собственного мессианства, что выглядит как дурное предзнаменование для верховенства закона. Несколько бессвязных и мстительных заявлений в дополнение к его инаугурационной речи намекали на то, что, как и в его первый срок, при формировании значимого наследия его самым большим вызовом будет дилемма между фокусированием на президентстве и политическим трюкачеством.

Le Figaro (Франция)

Видели ли мы когда-нибудь Дональда Трампа настолько «уверенного и оптимистичного», что он позиционировал себя как «миротворца и объединителя»? В 2017 году начинающий революционер с удовольствием описывал «американскую бойню». В понедельник он провозгласил возрождение Соединенных Штатов, как будто это уже произошло просто благодаря его приходу и подписанию серии указов.

Во вселенной MAGA сила слов порой превосходит силу действий, что позволяет новому президенту заявить: в результате введенного им «национального чрезвычайного положения на южной границе (…) все въезды и незаконная деятельность будут немедленно прекращены». Аналогичным образом Америка вновь благодаря своему решению станет уважаемой державой с непревзойденной армией, которая «положит конец войнам» и воздержится от «участия в других», «богатой страной», купающейся в нефти, обществом «первопроходцев и новаторов», которые вскоре отправятся на Марс.

Spiegel (Германия)

После этой инаугурационной речи не может быть никаких сомнений: мы живем в новом мире. Международный порядок, международное право, старые союзы и партнерства — все это больше не имеет значения. Трамп видит себя президентом, который безжалостно отстаивает интересы Соединенных Штатов.Трамп обратит слабости своих партнеров (а у Европы их сейчас предостаточно) в свою силу и воспользуется мощью Америки, чтобы навязать свою волю другим странам. Тот, кто после этой речи все еще надеется, что Трампа удастся сдержать умеренным силам в республиканской партии, верит в Санта-Клауса.

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Появление Трампа, по крайней мере, вносит ясность: мы, европейцы, должны наконец научиться заботиться о своей собственной безопасности. По мнению Трампа, война на Украине — это европейская проблема. Не исключено, что он заключит соглашение о прекращении огня с Владимиром Путиным. Но если мы не хотим, чтобы глава Кремля использовал это в качестве передышки, чтобы затем аннексировать всю Украину, мы должны обеспечить Киев возможностью защитить себя.

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Кандидат от ХДС/ХСС на пост канцлера [Германии] Фридрих Мерц считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом также представляет собой «возможность», но это не так. Скорее, это возвращение представляет опасность прежде всего для большей части мира. Выйдя из Парижского соглашения по климату, Трамп ставит под угрозу и без того сложные условия, которые ждут будущие поколения. Он превращает ложь в правду, а правду в ложь.

К этому нельзя привыкать. Потому что именно этого и хочет Трамп. Идея состоит в том, чтобы переходить границы дозволенного так часто и уверенно, чтобы в какой-то момент это стало казаться нормальным и никого больше не беспокоило. Чтобы срабатывало что-то вроде иммунитета к этому безумию, а он смог позволить себе еще большее безумие.

EL PAÍS (Испания)

Ни один президент в истории Америки не обладал такой властью. Не только из-за его контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти, но и из-за его способности избегать правосудия и парламентского контроля в течение четырех лет, а также из-за того, что он подчинил себе республиканскую партию.

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В то время как многие в Соединенных Штатах готовятся к худшему, а другие пытаются снискать расположение президента, демократические страны, являющиеся союзниками США, начиная с европейских, должны быть готовы к решительному противостоянию открыто враждебной внешней политике, основанной не только на коммерческих, технологических и геополитических интересах, но и на балансе сил.

Global Times (Китай)

Мы ценим, что избранный президент США рассматривает китайско-американские отношения с глобальной точки зрения и относится к развитию Китая прагматично, основываясь на общественном мнении по определенным вопросам. Если обе страны сосредоточат свою политику на эффективном управлении, а также повышении выгоды и благополучия своего народа, они, безусловно, обнаружат, что сотрудничество и взаимная выгода, а не трата ресурсов на ненужную конфронтацию и конфликты, должны быть устойчивым направлением китайско-американских отношений.

Есть надежда, что новая администрация США сможет извлечь уроки из торговых и технологических войн с Китаем, и выйдет за рамки мышления, в соответствии с которым рассматривает Китай в качестве грозного врага, а будет придерживаться международных правовых норм, принципов свободной торговли, а также будет уважать взаимовыгодное разделение труда. Этот подход был бы лучшим выбором для обеих стран.

Israel Hayom (Израиль)

Вот как это будет в администрации Трампа 2025 года — решения будут приниматься со скоростью TikTok. <…> Каждый глупый радикальный бюрократ из администрации Байдена будет заменен в течение нескольких часов после моей инаугурации, пообещал Трамп своим сторонникам в Капитолии за день до церемонии. На волне величайшего политического возвращения в истории он не будет что-то изучать, проверять и копать глубже. У него есть беспрецедентный общественный мандат немедленно опустить занавес перед «провалившейся администрацией» и прибраться на сцене, чтобы «сделать Америку более великой».

«Страна» (Украина)

Переговорная позиция, которая сейчас формулируется командой Трампа, судя по публичным заявлениям и утечкам в СМИ, сводится к трем пунктам — прекращение огня по линии фронта, в той или иной форме обещание не давать Украине членство в НАТО (навсегда или на ближайшие десятилетия), а также начало процесса снятия санкций с РФ. Это не совпадает с тем, чего хочет Киев (украинские власти вообще против скорейшего завершения войны). И это не совсем совпадает с тем, чего хочет Москва (исходя из июньских тезисов Путина, а также требований вывести ВСУ из Курской области). Однако в качестве исходной позиции для старта переговоров «пункты Трампа» могут стать вполне рабочими. <…>

Если стороны смогут согласовать основные параметры по завершению войны, дальше возникает вопрос этапов реализации этих соглашений. Скорее всего, первым этапом будет идти прекращение огня по линии фронта, а также шаги Трампа навстречу российским предложениям декабря 2021 года (например, заявление о выводе американских войск из стран Восточной Европы). Второй этап: отмена военного положения в Украине, а затем — внесение предусмотренных соглашениями изменений в украинскую Конституцию (ее запрещено менять во время военного положения) нынешним или, после проведения выборов, уже новым парламентом. Впрочем, второй этап может повторить судьбу Минских соглашений, которые также предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины, чего, однако, сделано не было.

El Universal (Мексика)

В мире нет ни одной страны или региона, которые могли бы чувствовать себя в безопасности из-за новой и агрессивной политики, которую инициирует правительство США, но ни одна страна не пострадает так сильно как Мексика. Наша общая граница, сложные двусторонние отношения и взаимная коммерческая зависимость ставят нас на первую линию огня «исполнительных мер», которые Дональд Трамп уже подготовил. И как никто иной мексиканское правительство должно быть готово противостоять, вести переговоры и действовать в свете того, что решит новый хозяин Овального кабинета.

На данный момент все сценарии возможны, все они анализируются командой [президента Мексики] Клаудии Шейнбаум. В своей речи президент и ее команда заявили о том, что они «готовы» к переговорам и полностью уверены в том, что «с президентом Трампом будет установлен диалог и хорошие отношения». Однако за пределами официального оптимизма в кабинете президента витают серьезные опасения относительно позиций, которые займет новый президент США.

La Nación (Аргентина)

После инаугурации у бразильского корреспондента появилась возможность задать Трампу вопрос о том, как он видит отношения с Латинской Америкой. 78-летний президент был категоричен: «Они нуждаются в нас больше, чем мы в них». Затем он пошел еще дальше и добавил: «Они нам не нужны. Мы им нужны. Мы нужны всем».Реакция Трампа неудивительна, если принять во внимание озвученные им в ходе кампании заявления, направленные против миграции из Латинской Америки, особенно из Мексики.