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Военная операция на Украине ,  
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Глава офиса Зеленского отверг идею перехода Украины в оборону

Андрей Ермак: переход Украины в оборону приведет к заморозке конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Переход к оборонительной позиции приведет к заморозке конфликта, что неприемлемо для Украины, заявил Ермак. Путин говорил, что Россия хочет завершить конфликт как можно скорее, но на своих условиях.
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Figaro выступил против перехода ВСУ в оборону на линии фронта.

Ермак считает, что к переход к оборонительной позиции приведет к заморозке конфликта. «Мы переживаем это с 2014 года. Мы никогда не примем замороженный конфликт с Владимиром Путиным», — заявил он. По мнению Ермака, решение заключается «не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться».

Глава офиса Владимира Зеленского признал, что ситуация на фронте сложная: по его словам, военные жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что «больше не могут наступать». «Это проблема и не нужно ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых», — сказал он. По словам Ермака, кабмин и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре представят в парламент, и над «реалистичной военной стратегией».

Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Ермак уже называл заморозку конфликта неприемлемой для Украины. Об этом же говорил президент Владимир Зеленский, отмечая, что «вулкан, который спит, точно проснется». Украинский лидер также выражал уверенность, что прекращение огня не будет означать остановку конфликта и не приведет к политическому диалогу с Москвой, но пауза в два-три года позволит России «переехать» Украину.

В Кремле также высказывались против заморозки конфликта. «Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции — обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае 2023 года.

Президент Владимир Путин в январе заявил, что Россия хочет завершить военный конфликт как можно скорее, но на своих условиях. По его словам, стратегическая инициатива в зоне боевых действий находится в руках России, командиры «научились не выполнять задачи любой ценой» и выступает за любые проведения наступательных операций «после серьезного огневого поражения противника».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Ермак Украина Военная операция на Украине
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